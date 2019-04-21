Зеленскую удалили из базы "Миротворца"

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Воскресенье, 21 апреля 2019, 10:43

Сайт "Миротворец" удалил жену кандидата в президенты Владимира Зеленского Елену из своей базы.

Так, в субботу "Миротворец" разместил Елену Зеленскую в разделе "Чистилище" после того, как пользователи Facebook возмутились из-за ее перепоста российского пропагандистского СМИ в 2014 году.

По состоянию на утро воскресенья указанная страница недоступна, а по поиску на сайте Елену Зеленскую найти нельзя.

Напомним:

  • В субботу, в "день тишины" перед вторым туром выборов президента, сайт "Миротворец" внес жену кандидата в президенты Владимира Зеленского в свою базу из-за того, что в 2014 году она перепостила на странице в Facebook публикацию российских СМИ, которые просили за вознаграждение присылать информацию о перемещении украинских войск.
  • Впоследствии Зеленская на своей странице в соцсети объяснила, что в 2014 году она "не знала всех технических особенностей Facebook".
  • "Не подозревала, что делать перепост с возмущением действиями российских пропагандистов нельзя. Потому что ФБ может не показать подводку, а сами ссылки - оставить", - добавила она.
  • Как известно, сайт "Миротворец" связывают с членом коллегии МВД Антоном Геращенко.
  • Сайт декларирует, что публикует информацию о людях, которые представляют угрозу украинскому государству и обществу, совершивших преступления против основ национальной безопасности.
  • В частности, на нем были опубликованы персональные данные экс-депутата Олега Калашникова и журналиста Олеся Бузины незадолго до их убийства у своих квартир.
  • В 2016 году "Миротворец" обнародовал список журналистов, которые, на их взгляд, "сотрудничают со страной-агрессором". В перечне были 293 человека, в том числе четверо украинских журналистов, указано почтовые адреса на территории России и номера телефонов.
  • Этот шаг вызвал большой резонанс в обществе и медийной сфере.
  • Впоследствии "Мирготворец" опубликовал извинения за предыдущую публикацию списка журналистов, аккредитованных террористической организацией "ДНР" и в то же время опубликовал обновленный список, содержащий 5412 записей.
  • В министерстве информполитики в то время также разошлись во взглядах на работу "Миротворца".
  • В свое время на сайте оказывались Михеил Саакашвили и Юлия Тимошенко.
  • Бывшая уполномоченная Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская просила СБУ и МВД наказать лиц, причастных к публикации персональных данных на сайте "Миротворец" и закрыть сам сайт.

Украинская правда

Темы: Зеленский


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