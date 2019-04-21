Зеленскую удалили из базы "Миротворца"

Сайт "Миротворец" удалил жену кандидата в президенты Владимира Зеленского Елену из своей базы.

Так, в субботу "Миротворец" разместил Елену Зеленскую в разделе "Чистилище" после того, как пользователи Facebook возмутились из-за ее перепоста российского пропагандистского СМИ в 2014 году.

По состоянию на утро воскресенья указанная страница недоступна, а по поиску на сайте Елену Зеленскую найти нельзя.

Напомним: