Зеленскую удалили из базы "Миротворца"
Воскресенье, 21 апреля 2019, 10:43
Сайт "Миротворец" удалил жену кандидата в президенты Владимира Зеленского Елену из своей базы.
Так, в субботу "Миротворец" разместил Елену Зеленскую в разделе "Чистилище" после того, как пользователи Facebook возмутились из-за ее перепоста российского пропагандистского СМИ в 2014 году.
По состоянию на утро воскресенья указанная страница недоступна, а по поиску на сайте Елену Зеленскую найти нельзя.
Напомним:
- В субботу, в "день тишины" перед вторым туром выборов президента, сайт "Миротворец" внес жену кандидата в президенты Владимира Зеленского в свою базу из-за того, что в 2014 году она перепостила на странице в Facebook публикацию российских СМИ, которые просили за вознаграждение присылать информацию о перемещении украинских войск.
- Впоследствии Зеленская на своей странице в соцсети объяснила, что в 2014 году она "не знала всех технических особенностей Facebook".
- "Не подозревала, что делать перепост с возмущением действиями российских пропагандистов нельзя. Потому что ФБ может не показать подводку, а сами ссылки - оставить", - добавила она.
- Как известно, сайт "Миротворец" связывают с членом коллегии МВД Антоном Геращенко.
- Сайт декларирует, что публикует информацию о людях, которые представляют угрозу украинскому государству и обществу, совершивших преступления против основ национальной безопасности.
- В частности, на нем были опубликованы персональные данные экс-депутата Олега Калашникова и журналиста Олеся Бузины незадолго до их убийства у своих квартир.
- В 2016 году "Миротворец" обнародовал список журналистов, которые, на их взгляд, "сотрудничают со страной-агрессором". В перечне были 293 человека, в том числе четверо украинских журналистов, указано почтовые адреса на территории России и номера телефонов.
- Этот шаг вызвал большой резонанс в обществе и медийной сфере.
- Впоследствии "Мирготворец" опубликовал извинения за предыдущую публикацию списка журналистов, аккредитованных террористической организацией "ДНР" и в то же время опубликовал обновленный список, содержащий 5412 записей.
- В министерстве информполитики в то время также разошлись во взглядах на работу "Миротворца".
- В свое время на сайте оказывались Михеил Саакашвили и Юлия Тимошенко.
- Бывшая уполномоченная Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская просила СБУ и МВД наказать лиц, причастных к публикации персональных данных на сайте "Миротворец" и закрыть сам сайт.
Украинская правда