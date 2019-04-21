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Кучма проголосував і дав пораду "новому" президенту

Неділя, 21 квітня 2019, 13:04
Кучма проголосував і дав пораду новому президенту

Другий президент України Леонід Кучма проголосував у другому турі президентських виборів і порадив майбутньому голові держави менше обіцяти і більше робити.

На дільницю він прийшов разом з дружиною, повідомляє його прес-секретар Дарка Оліфер у Facebook.

"Згадуючи попередні роки і те, що дістанеться з завтрашнього дня, після інавгурації, новому президенту, то мені його трошки навіть жаль. Добре розумієте: війна, якій не видно кінця, розділена Україна, економіка на грані дефолту", - сказав Кучма.

 
фото Д. Оліфер
 
фото Д. Оліфер

"Менше обіцяти і більше робити. Бо ми з вами бачили сьогодні - те, що обіцяли колись під час виборчої кампанії і з чим через 5 років прийшли, який результат отримали. Тому це головне - бути чесним і порядним перед своїм народом", - додав другий президент.

Він побажав, щоб майбутній президент дотримався своїх обіцянок  і не "зкривив зі шляху".

"Бути чесним і порядним перед людьми - це буде головним для того, щоб за ним пішли люди. Бо якщо буде довіра до нього, то і справи будуть вирішувати не так, як вони вирішувалися до сьогоднішнього дня", - наголосив Кучма.

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Нагадаємо:

  • Під час другого туру виборів вже проголосували кандидати у президенти Петро Порошенко і Володимир Зеленський.

Українська правда

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Теми: Кучмавибори президента 2019
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