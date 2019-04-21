Кучма проголосовал и дал совет "новому" президенту

Второй президент Украины Леонид Кучма проголосовал во втором туре президентских выборов и посоветовал будущему главе государства меньше обещать и больше делать.

На участок он пришел вместе с женой, сообщает его пресс-секретарь Дарка Олифер в Facebook.

"Вспоминая предыдущие годы и то, что достанется с завтрашнего дня, после инаугурации, новому президенту, то мне его немного даже жаль. Хорошо понимаете: война, которой не видно конца, разделенная Украина, экономика на грани дефолта", - сказал Кучма.

фото Д. Олифер фото Д. Олифер

"Меньше обещать и больше делать. Потому что мы с вами видели сегодня - то, что обещали когда-то во время избирательной кампании и с чем через 5 лет пришли, результат получили. Поэтому это главное - быть честным и порядочным перед своим народом", - добавил второй президент.

Он пожелал, чтобы будущий президент придерживался своих обещаний и не "свернул с пути".

"Быть честным и порядочным перед людьми - это будет главным для того, чтобы за ним последовали люди. Потому что если будет доверие к нему, то и дела будут решать не так, как они решались до сегодняшнего дня", - отметил Кучма.

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