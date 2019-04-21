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Зеленський про "повстанців": Так було написано на сайті президента

Неділя, 21 квітня 2019, 13:13
Зеленський про повстанців: Так було написано на сайті президента

Кандидат у президенти Володимир Зеленський прокоментував вживання слова "повстанці" щодо бойовиків на Донбасі під час неофіційних дебатів на стадіоні "Олімпійський" 19 квітня.

Відповідне питання йому поставили, коли Зеленський з дружиною ішли на дільницю голосувати. Відео оприлюднило Радіо Свобода.

"Це мається на увазі "бунтарі", хлопці й дівчата. Це так було написано на сайті в президента. "Бунтарі", які проти України", – сказав Зеленський.

Нагадаємо:

  • Під час неофіційних дебатів на столичному стадіоні "Олімпійський" 19 квітня Володимир Зеленський поставив Петру Порошенку серію питань, серед яких було таке: чи правда, що в пайках "повстанців ДНР і ЛНР" є цукерки "Рошен"?
  • При цьому Зеленський уточнив, що це питання від українців, які вони надіслали в штаб кандидата інтернетом. Порошенко відповів, що це неправда.
  • Згодом в ефірі "Суспільного" Порошенко поскаржився, що "дебати" на стадіоні "Олімпійський" мали "жахливу частину", коли Зеленський назвав бойовиків ОРДЛО "повстанцями".
  • Однак виявилося, що в 2015 році Порошенко також називав бойовиків на Донбасі "rebels", що перекладається як "повстанці". Водночас після того, як користувачі Facebook звернули на це увагу, на сайті президента його слова про "повстанців" були виправлені на "бойовиків".

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийПорошенко
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