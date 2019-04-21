Зеленський про "повстанців": Так було написано на сайті президента

Кандидат у президенти Володимир Зеленський прокоментував вживання слова "повстанці" щодо бойовиків на Донбасі під час неофіційних дебатів на стадіоні "Олімпійський" 19 квітня.

Відповідне питання йому поставили, коли Зеленський з дружиною ішли на дільницю голосувати. Відео оприлюднило Радіо Свобода.

Володимир Зеленський проголосував у Києві та прокоментував вживання словосполучення «повстанці ЛДНР». Каже, що «так було написано на сайті у президента»#UkraineElections2019 pic.twitter.com/cWpyG6mheD — Радіо Свобода (@radiosvoboda) 21 квітня 2019 р.

"Це мається на увазі "бунтарі", хлопці й дівчата. Це так було написано на сайті в президента. "Бунтарі", які проти України", – сказав Зеленський.

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