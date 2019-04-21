Зеленский о "повстанцах": Так было написано на сайте президента
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Воскресенье, 21 апреля 2019, 13:13
Кандидат в президенты Владимир Зеленский прокомментировал употребление слова "повстанцы" по отношению к боевикам на Донбассе во время неофициальных дебатов на стадионе "Олимпийский" 19 апреля.
Соответствующий вопрос ему задали, когда Зеленский с женой шли на участок голосовать. Видео обнародовало Радио Свобода.
Володимир Зеленський проголосував у Києві та прокоментував вживання словосполучення «повстанці ЛДНР». Каже, що «так було написано на сайті у президента»#UkraineElections2019 pic.twitter.com/cWpyG6mheD— Радіо Свобода (@radiosvoboda) 21 квітня 2019 р.
"Это имеется в виду "бунтари", ребята. Это так было написано на сайте у президента. "Бунтари", которые против Украины", - сказал Зеленский.
Напомним:
- Во время неофициальных дебатов на столичном стадионе "Олимпийский" в пятницу Владимир Зеленский поставил Петру Порошенко серию вопросов, среди которых был следующий: правда ли, что в пайках "повстанцев ДНР и ЛНР" есть конфеты "Рошен"?
- При этом Зеленский уточнил, что это вопросы от украинцев, которые они прислали в штаб кандидата по интернету. Порошенко ответил, что это неправда.
- Позже в студии "Суспільного" Порошенко пожаловался, что дебаты на стадионе "Олимпийский" имели "ужасную часть", когда Зеленский назвал боевиков ОРДЛО "повстанцами".
- Однако оказалось, что в 2015 году Порошенко также называл боевиков на Донбассе "rebels", что переводится как "повстанцы". В то же время после того, как пользователи Facebook обратили на это внимание, на сайте президента его слова о "повстанцах" были исправлены на "боевиков".
Украинская правда
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