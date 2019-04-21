Зеленский о "повстанцах": Так было написано на сайте президента

Кандидат в президенты Владимир Зеленский прокомментировал употребление слова "повстанцы" по отношению к боевикам на Донбассе во время неофициальных дебатов на стадионе "Олимпийский" 19 апреля.

Соответствующий вопрос ему задали, когда Зеленский с женой шли на участок голосовать. Видео обнародовало Радио Свобода.

Володимир Зеленський проголосував у Києві та прокоментував вживання словосполучення «повстанці ЛДНР». Каже, що «так було написано на сайті у президента»#UkraineElections2019 pic.twitter.com/cWpyG6mheD — Радіо Свобода (@radiosvoboda) 21 квітня 2019 р.

"Это имеется в виду "бунтари", ребята. Это так было написано на сайте у президента. "Бунтари", которые против Украины", - сказал Зеленский.

Напомним: