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Зеленский о "повстанцах": Так было написано на сайте президента

Воскресенье, 21 апреля 2019, 13:13
Зеленский о повстанцах: Так было написано на сайте президента

Кандидат в президенты Владимир Зеленский прокомментировал употребление слова "повстанцы" по отношению к боевикам на Донбассе во время неофициальных дебатов на стадионе "Олимпийский" 19 апреля.

Соответствующий вопрос ему задали, когда Зеленский с женой шли на участок голосовать. Видео обнародовало Радио Свобода.

"Это имеется в виду "бунтари", ребята. Это так было написано на сайте у президента. "Бунтари", которые против Украины", - сказал Зеленский.

Напомним:

  • Во время неофициальных дебатов на столичном стадионе "Олимпийский" в пятницу Владимир Зеленский поставил Петру Порошенко серию вопросов, среди которых был следующий: правда ли, что в пайках "повстанцев ДНР и ЛНР" есть конфеты "Рошен"?
  • При этом Зеленский уточнил, что это вопросы от украинцев, которые они прислали в штаб кандидата по интернету. Порошенко ответил, что это неправда.
  • Позже в студии "Суспільного" Порошенко пожаловался, что дебаты на стадионе "Олимпийский" имели "ужасную часть", когда Зеленский назвал боевиков ОРДЛО "повстанцами".
  • Однако оказалось, что в 2015 году Порошенко также называл боевиков на Донбассе "rebels", что переводится как "повстанцы". В то же время после того, как пользователи Facebook обратили на это внимание, на сайте президента его слова о "повстанцах" были исправлены на "боевиков".

Украинская правда
Темы: ЗеленскийПорошенко
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