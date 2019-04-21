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Порушник першого туру Ляшко вирішив прогуляти друге голосування

Неділя, 21 квітня 2019, 13:22

Екс-кандидат у президенти, нардеп Олег Ляшко, який припустився порушення під час першого туру, не планує цього разу йти на виборчу дільницю та голосувати.

Про це нардеп розповів у коментарі руху "Чесно".

Сьогодні вранці Ляшко прийшов до столичного Володимирського собору на свято Вербної неділі. На запитання, чи піде він голосувати, лідер "радикалів" відповів негативно.

"Ні, я в храм. Сьогодні велике свято, — сказав Ляшко. — Давайте не про вибори, будь ласка. Дайте відпочити хоч хвилину", - сказав він.

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Нагадаємо:

  • 31 березня, під час першого туру виборів президента, лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко показав на камери бюлетень зі своїм голосом.
  • Арсен Аваков заявив, що Ляшку потрібно призначити штраф за публічну демонстрацію бюлетеня після голосування на виборчій дільниці.
  • Зрештою, депутату виписали адміністративний протокол.

"Українська правда" в Threads

Теми: вибори президента 2019Ляшко ОлегЗеленськийПорошенко
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