Порушник першого туру Ляшко вирішив прогуляти друге голосування

Екс-кандидат у президенти, нардеп Олег Ляшко, який припустився порушення під час першого туру, не планує цього разу йти на виборчу дільницю та голосувати.

Про це нардеп розповів у коментарі руху "Чесно".

Сьогодні вранці Ляшко прийшов до столичного Володимирського собору на свято Вербної неділі. На запитання, чи піде він голосувати, лідер "радикалів" відповів негативно.

"Ні, я в храм. Сьогодні велике свято, — сказав Ляшко. — Давайте не про вибори, будь ласка. Дайте відпочити хоч хвилину", - сказав він.

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