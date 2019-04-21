Нарушитель первого тура Ляшко решил прогулять второе голосование

Экс-кандидат в президенты, нардеп Олег Ляшко, который допустил нарушение во время первого тура, не планирует в этот раз идти на избирательный участок и голосовать.

Об этом нардеп рассказал в комментарии движению "Чесно".

Сегодня утром Ляшко пришел в столичный Владимирский собор в праздник Вербного воскресенья. На вопрос, пойдет ли он голосовать, лидер "радикалов" ответил отрицательно.

"Нет, я в храм. Сегодня большой праздник. Давайте не о выборах, пожалуйста. Дайте отдохнуть хоть минуту", - сказал он.

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Напомним: