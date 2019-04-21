Порошенко признал поражение и поздравит Зеленского

Кандидат в президенты Петр Порошенко сказал, что позвонит своему оппоненту Владимиру Зеленскому, чтобы поздравить его после объявления результатов национального экзит-пола, по результатам которого Зеленский победил Порошенко.

Об этом он заявил 21 апреля после закрытия избирательных участков.

"Никогда не сдавайся, слышу я и сейчас, когда вижу эти результаты экзит-полов, а они очевидны и дают основания позвонить сейчас моему оппоненту и поздравить его", - сказал Порошенко.

По его словам, он сделает, как в цивилизованных европейских демократических странах, потому что "завтра наступит 22 апреля и нам надо объединиться и защищать Украину".

"Уже в следующем месяце я оставлю пост главы государства, так решило большинство украинцев, и я воспринимаю это решение", - добавил он.

Порошенко обратился к своей команде, Украине и призвал "никогда не сдаваться".

"Никогда. Никогда. Никогда. Никогда не сдавайся, если это не противоречит чести и здравому смыслу, именно этими словами Уинстона Черчилля я всегда руководствовался", - обратился Порошенко.

"Никогда не сдавайся, я слышал в 2014 году, когда получил от Януковича ограбленную страну. Страну, на которую сунула путинская орда, когда зарубежные лидеры звонили не поздравить, а выразить сочувствие. Говорили, что ни одна страна мира не стоит, и не стояла перед такими вызовами. Тогда желающих стать президентом было гораздо меньше", - добавил Порошенко.

"Никогда не сдавайся, слышал я, когда принимал решение еще раз баллотироваться в президенты-2019, и ясно же было, насколько ожесточенной будет борьба", - сказал президент.

Порошенко в зале встретили долгими аплодисментами.

Между тем, команда Зеленского празднует после объявления результатов экзит-полов, а сам Зеленский заявил, что "все возможно" и он не подведет украинцев.

Читайте также онлайн: Хроника выборов президента 2019, второй тур

Напомним: