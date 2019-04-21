Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко признал поражение и поздравит Зеленского

Воскресенье, 21 апреля 2019, 20:24
Порошенко признал поражение и поздравит Зеленского
Ельдар Сарахман, УП

Кандидат в президенты Петр Порошенко сказал, что позвонит своему оппоненту Владимиру Зеленскому, чтобы поздравить его после объявления результатов национального экзит-пола, по результатам которого Зеленский победил Порошенко.

Об этом он заявил 21 апреля после закрытия избирательных участков.

"Никогда не сдавайся, слышу я и сейчас, когда вижу эти результаты экзит-полов, а они очевидны и дают основания позвонить сейчас моему оппоненту и поздравить его", - сказал Порошенко.

По его словам, он сделает, как в цивилизованных европейских демократических странах, потому что "завтра наступит 22 апреля и нам надо объединиться и защищать Украину".

"Уже в следующем месяце я оставлю пост главы государства, так решило большинство украинцев, и я воспринимаю это решение", - добавил он.

Порошенко обратился к своей команде, Украине и призвал "никогда не сдаваться".

 

"Никогда. Никогда. Никогда. Никогда не сдавайся, если это не противоречит чести и здравому смыслу, именно этими словами Уинстона Черчилля я всегда руководствовался", - обратился Порошенко.

"Никогда не сдавайся, я слышал в 2014 году, когда получил от Януковича ограбленную страну. Страну, на которую сунула путинская орда, когда зарубежные лидеры звонили не поздравить, а выразить сочувствие. Говорили, что ни одна страна мира не стоит, и не стояла перед такими вызовами. Тогда желающих стать президентом было гораздо меньше", - добавил Порошенко.

"Никогда не сдавайся, слышал я, когда принимал решение еще раз баллотироваться в президенты-2019, и ясно же было, насколько ожесточенной будет борьба", - сказал президент.

Порошенко в зале встретили долгими аплодисментами.

Между тем, команда Зеленского празднует после объявления результатов экзит-полов, а сам Зеленский заявил, что "все возможно" и он не подведет украинцев.

Читайте также онлайн: Хроника выборов президента 2019, второй тур

Напомним:

  • 21 апреля в Украине выбирают нового президента. Во второй тур выборов прошли Владимир Зеленский и Петр Порошенко.
  • Избирательные участки закрылись в 20.00.
  • По результатам национального экзит-пола по состоянию на 18.00 Владимир Зеленский (73,2%) опережает Порошенко (25,3%) во втором туре почти на 50 процентных пункта.

Алена Мазуренко, УП
Темы: ПорошенкоЗеленскийвыборы президента 2019
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
21:17
Правительство продлило отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников до 2025 года
21:13
Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов
21:09
Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, которые находятся там законно
Все новости...
Реклама: