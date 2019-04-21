Гройсман привітав Зеленського і подякував Порошенку
Неділя, 21 квітня 2019, 21:52
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман привітав з перемогою кандидата у президенти Володимира Зеленського.
Привітання очільника уряду оприлюднені на його сторінці у Facebook.
"Вітаю Володимира Зеленського. Переможця, за якого віддали свої голоси більшість українців", – йдеться у пості Гройсмана.
Він зазначив, що вибори "відбулись вільно і демократично".
"Дякую Петру Порошенку за 5 років, упродовж яких насправді було зроблено багато, щоб Україна стала сучасною європейською країною. Ми повинні належно оцінити досягнуте і у відповідь на суспільний запит прискорити позитивні зміни. У цьому я бачу запоруку успіху України", – написав глава Кабміну.
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Нагадаємо:
- 21 квітня в Україні обирали президента. До другого туру виборів пройшли Володимир Зеленський і Петро Порошенко.
- Виборчі дільниці закрилися о 20.00.
- За результатами національного екзит-полу Зеленського підтримали 73% респондентів, а чинного главу держави Петра Порошенка – 25,5%.
- Порошенко привітав Зеленського з перемогою.
Українська правда