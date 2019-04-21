Гройсман привітав Зеленського і подякував Порошенку

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман привітав з перемогою кандидата у президенти Володимира Зеленського.

Привітання очільника уряду оприлюднені на його сторінці у Facebook.

"Вітаю Володимира Зеленського. Переможця, за якого віддали свої голоси більшість українців", – йдеться у пості Гройсмана.

Він зазначив, що вибори "відбулись вільно і демократично".

"Дякую Петру Порошенку за 5 років, упродовж яких насправді було зроблено багато, щоб Україна стала сучасною європейською країною. Ми повинні належно оцінити досягнуте і у відповідь на суспільний запит прискорити позитивні зміни. У цьому я бачу запоруку успіху України", – написав глава Кабміну.

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