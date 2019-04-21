Гройсман привітав Зеленського і подякував Порошенку

12501 перегляд
Неділя, 21 квітня 2019, 21:52

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман привітав з перемогою кандидата у президенти Володимира Зеленського.

Привітання очільника уряду оприлюднені на його сторінці у Facebook.

"Вітаю Володимира Зеленського. Переможця, за якого віддали свої голоси більшість українців", – йдеться у пості Гройсмана.

Він зазначив, що вибори "відбулись вільно і демократично".

"Дякую Петру Порошенку за 5 років, упродовж яких насправді було зроблено багато, щоб Україна стала сучасною європейською країною. Ми повинні належно оцінити досягнуте і у відповідь на суспільний запит прискорити позитивні зміни. У цьому я бачу запоруку успіху України", – написав глава Кабміну.

Читайте також онлайн: Хроніка виборів президента 2019, другий тур

Нагадаємо:

  • 21 квітня в Україні обирали президента. До другого туру виборів пройшли Володимир Зеленський і Петро Порошенко.
  • Виборчі дільниці закрилися о 20.00. 
  • За результатами національного екзит-полу Зеленського підтримали 73% респондентів, а чинного главу держави Петра Порошенка – 25,5%.
  • Порошенко привітав Зеленського з перемогою.

Українська правда



powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
ЦВК підрахувала 5% протоколів
Соціологи показали остаточні дані екзит-полу
Зеленський розповів, як він будуватиме стосунки з Росією
Зеленський дав зрозуміти, що Луценко втратить посаду
Усі новини
дослідження

Багатозадачність руйнує наш мозок

їжа

7 овочів, які варто почати їсти, хоч ви їх і ненавидите

Фото

10 кумедних коміксів про вагітність

здоров'я

7 найбільш поширених міфів про дієти