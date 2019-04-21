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Гройсман поздравил Зеленского и поблагодарил Порошенко

Воскресенье, 21 апреля 2019, 21:52

Премьер-министр Владимир Гройсман поздравил с победой кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Приветствие главы правительства обнародованы на его странице в Facebook.

"Поздравляю Владимира Зеленского. Победителя, за которого отдали свои голоса большинство украинцев", – говорится в посте Гройсмана.

Он отметил, что выборы "прошли свободно и демократично".

"Спасибо Петру Порошенко за 5 лет, в течение которых на самом деле было сделано много, чтобы Украина стала современной европейской страной. Мы должны по достоинству оценить достигнутое и в ответ на общественный запрос ускорить позитивные изменения. В этом я вижу залог успеха Украины", – написал глава Кабмина.

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Напомним:

  • 21 апреля в Украине выбирали президента. Во второй тур выборов прошли Владимир Зеленский и Петр Порошенко.
  • Избирательные участки закрылись в 20.00.
  • По результатам национального экзит-пола Зеленского поддержали 73% респондентов, а действующего главу государства Петра Порошенко - 25,5%.
  • Порошенко поздравил Зеленского с победой.

Украинская правда
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