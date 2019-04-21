Гройсман поздравил Зеленского и поблагодарил Порошенко

Премьер-министр Владимир Гройсман поздравил с победой кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Приветствие главы правительства обнародованы на его странице в Facebook.

"Поздравляю Владимира Зеленского. Победителя, за которого отдали свои голоса большинство украинцев", – говорится в посте Гройсмана.

Он отметил, что выборы "прошли свободно и демократично".

"Спасибо Петру Порошенко за 5 лет, в течение которых на самом деле было сделано много, чтобы Украина стала современной европейской страной. Мы должны по достоинству оценить достигнутое и в ответ на общественный запрос ускорить позитивные изменения. В этом я вижу залог успеха Украины", – написал глава Кабмина.

Читайте также онлайн: Хроника выборов президента 2019, второй тур

Напомним: