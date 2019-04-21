МИД РФ о результатах выборов: Украина теперь может сделать "перезагрузку"
Воскресенье, 21 апреля 2019, 22:13
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что после президентских выборов Украина может осуществить перезагрузку.
Об этом она написала в Facebook.
"Украина может осуществить перезагрузку. Не в смысле перераспределения денежных потоков из одних карманов в другие. А настоящую, основанную на осознании необходимости консолидации народа не на основе силы, а на основе выработки общенациональной повестки. Чтобы в следующий раз не пришлось как сейчас отключать от голосования миллионы собственных граждан", - утверждает Захарова.
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Напомним:
- 21 апреля в Украине выбирали президента. Во второй тур выборов прошли Владимир Зеленский и Петр Порошенко.
- Избирательные участки закрылись в 20.00.
- По результатам национального экзит-пола Зеленского поддержали 73% респондентов, а действующего главу государства Петра Порошенко - 25,5%.
- Порошенко поздравил Зеленского с победой.
Украинская правда