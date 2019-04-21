Посольство США в Україні привітало Зеленського з перемогою

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Неділя, 21 квітня 2019, 22:35

У посольстві США в Україні привітали кандидата у президенти Володимира Зеленського з перемогою на виборах.

Відповідне привітання посольство опублікувало у Twitter.

"Вітаємо новообраного президента Володимира Зеленського і дякуємо всім, хто сприяв мирним виборам президента України", - йдеться у повідомленні.

Також у посольстві США подякували чинному президенту Петру Порошенку.

"Ми дякуємо Президенту Петру Порошенку за зусилля, яких він доклав за останні п'ять років для зміцнення безпеки України, процвітання та демократії, а також для зміцнення наших двосторонніх відносин", - зазначили в американському відомстві.

"Ми сподіваємось на продовження міцного партнерства між Україною та США з новообраним президентом Зеленським", - додали у посольстві.

Також за інформацією кореспондента УП, Зеленського привітав президент Франції Емманюель Макрон.

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Нагадаємо:

  • 21 квітня в Україні обирали президента. До другого туру виборів пройшли Володимир Зеленський і Петро Порошенко.
  • Виборчі дільниці закрилися о 20.00. 
  • За результатами національного екзит-полу Зеленського підтримали 73% респондентів, а чинного главу держави Петра Порошенка – 25,5%.
  • Порошенко привітав Зеленського з перемогою.

Українська правда

Теми: США Зеленський вибори президента 2019


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