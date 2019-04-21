Посольство США в Україні привітало Зеленського з перемогою
У посольстві США в Україні привітали кандидата у президенти Володимира Зеленського з перемогою на виборах.
Відповідне привітання посольство опублікувало у Twitter.
"Вітаємо новообраного президента Володимира Зеленського і дякуємо всім, хто сприяв мирним виборам президента України", - йдеться у повідомленні.
Також у посольстві США подякували чинному президенту Петру Порошенку.
"Ми дякуємо Президенту Петру Порошенку за зусилля, яких він доклав за останні п'ять років для зміцнення безпеки України, процвітання та демократії, а також для зміцнення наших двосторонніх відносин", - зазначили в американському відомстві.
"Ми сподіваємось на продовження міцного партнерства між Україною та США з новообраним президентом Зеленським", - додали у посольстві.
Також за інформацією кореспондента УП, Зеленського привітав президент Франції Емманюель Макрон.
Зеленського уже привітали Макрон, Порошенко, Гройсман, Кучма. У закритій частині штабу зараз перебувають друзі Зеленського з «95 кварталу», там же посол Британії грала настільний теніс із Лещенком #Вибори— Roman Kravets (@RomanKravets) 21 квітня 2019 р.
Читайте також онлайн: Хроніка виборів президента 2019, другий тур
Нагадаємо:
- 21 квітня в Україні обирали президента. До другого туру виборів пройшли Володимир Зеленський і Петро Порошенко.
- Виборчі дільниці закрилися о 20.00.
- За результатами національного екзит-полу Зеленського підтримали 73% респондентів, а чинного главу держави Петра Порошенка – 25,5%.
- Порошенко привітав Зеленського з перемогою.
powered by lun.ua