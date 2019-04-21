Посольство США в Украине поздравило Зеленского с победой

В посольстве США в Украине поздравили кандидата в президенты Владимира Зеленского с победой на выборах.

Соответствующее поздравление посольство опубликовало в Twitter.

"Поздравляем новоизбранного президента Владимира Зеленского и благодарим всех, кто способствовал мирным выборам президента Украины", - говорится в сообщении.

Также в посольстве США поблагодарили действующего президента Петра Порошенко.

"Мы благодарим Президента Петра Порошенко за усилия, которые он приложил за последние пять лет для укрепления безопасности Украины, процветания и демократии, а также для укрепления наших двусторонних отношений", - отметили в американском ведомстве.

"Мы надеемся на продолжение крепкого партнерства между Украиной и США с новоизбранным президентом Зеленским", - добавили в посольстве.

Также по информации корреспондента УП, Зеленского поздравил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Зеленського уже привітали Макрон, Порошенко, Гройсман, Кучма. У закритій частині штабу зараз перебувають друзі Зеленського з «95 кварталу», там же посол Британії грала настільний теніс із Лещенком #Вибори — Roman Kravets (@RomanKravets) 21 квітня 2019 р.

Читайте также онлайн: Хроника выборов президента 2019, второй тур

Напомним: