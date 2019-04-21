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Посольство США в Украине поздравило Зеленского с победой

Воскресенье, 21 апреля 2019, 22:35

В посольстве США в Украине поздравили кандидата в президенты Владимира Зеленского с победой на выборах.

Соответствующее поздравление посольство опубликовало в Twitter.

"Поздравляем новоизбранного президента Владимира Зеленского и благодарим всех, кто способствовал мирным выборам президента Украины", - говорится в сообщении.

Также в посольстве США поблагодарили действующего президента Петра Порошенко.

"Мы благодарим Президента Петра Порошенко за усилия, которые он приложил за последние пять лет для укрепления безопасности Украины, процветания и демократии, а также для укрепления наших двусторонних отношений", - отметили в американском ведомстве.

"Мы надеемся на продолжение крепкого партнерства между Украиной и США с новоизбранным президентом Зеленским", - добавили в посольстве.

Также по информации корреспондента УП, Зеленского поздравил президент Франции Эмманюэль Макрон.

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Напомним:

  • 21 апреля в Украине выбирали президента. Во второй тур выборов прошли Владимир Зеленский и Петр Порошенко.
  • Избирательные участки закрылись в 20.00.
  • По результатам национального экзит-пола Зеленского поддержали 73% респондентов, а действующего главу государства Петра Порошенко - 25,5%.
  • Порошенко поздравил Зеленского с победой.

Украинская правда
Темы: СШАЗеленскийвыборы президента 2019
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