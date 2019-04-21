Посольство США в Украине поздравило Зеленского с победой
В посольстве США в Украине поздравили кандидата в президенты Владимира Зеленского с победой на выборах.
Соответствующее поздравление посольство опубликовало в Twitter.
"Поздравляем новоизбранного президента Владимира Зеленского и благодарим всех, кто способствовал мирным выборам президента Украины", - говорится в сообщении.
Также в посольстве США поблагодарили действующего президента Петра Порошенко.
"Мы благодарим Президента Петра Порошенко за усилия, которые он приложил за последние пять лет для укрепления безопасности Украины, процветания и демократии, а также для укрепления наших двусторонних отношений", - отметили в американском ведомстве.
"Мы надеемся на продолжение крепкого партнерства между Украиной и США с новоизбранным президентом Зеленским", - добавили в посольстве.
Также по информации корреспондента УП, Зеленского поздравил президент Франции Эмманюэль Макрон.
Зеленського уже привітали Макрон, Порошенко, Гройсман, Кучма. У закритій частині штабу зараз перебувають друзі Зеленського з «95 кварталу», там же посол Британії грала настільний теніс із Лещенком #Вибори— Roman Kravets (@RomanKravets) 21 квітня 2019 р.
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Напомним:
- 21 апреля в Украине выбирали президента. Во второй тур выборов прошли Владимир Зеленский и Петр Порошенко.
- Избирательные участки закрылись в 20.00.
- По результатам национального экзит-пола Зеленского поддержали 73% респондентов, а действующего главу государства Петра Порошенко - 25,5%.
- Порошенко поздравил Зеленского с победой.