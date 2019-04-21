На невчасно відкритій дільниці проголосував лише один виборець, поліція порушила справу

6048 переглядів
Неділя, 21 квітня 2019, 23:43

На дільниці №140379 на Донеччині, яка 21 квітня не розпочала роботу вчасно, виборчим правом скористався лише один виборець.

Про це повідомили у мережі ОПОРА. 

"Дільнична комісія була сформована у день голосування 21 квітня, дільниця закрилася о 20:00. З моменту початку роботи дільниці - о 16:00 - одна людина взяла участь у виборах", - повідомила голова ДВК  Дарина Петінова.

Склад комісії на ДВК формували у екстреному режимі та змогли зробити це станом на 14:00. 

В ОПОРІ нагадали, що дільниця відкрилася із суттєвим запізненням через те, що члени виборчої комісії вимагали отримати додаткові кошти за свою роботу. Загалом на цій ДВК мали б проголосувати 208 виборців.

За цим фактом Нацполіція відкрила кримінальне провадження, повідомили спостерігачі. 

Нагадаємо,

  • Вранці 21 квітня глава Нацполіції Сергій Князєв повідомив, що на виборах президента України одна виборча дільниця на території Донецької області, підконтрольній уряду у с. Лебединське Волноваського району не відкрилася
  • За словами Князєва, на цій дільниці зареєстровано 680 виборців.
  • Близько 16:00 глава ЦВК Тетяна Сліпачук повідомила, що дільниця №140379 у с.Лебединське розпочала свою роботу. 

Українська правда

Теми: вибори президента 2019 поліція Донецька область
powered by lun.ua
Матеріали за темою
ЦВК підрахувала 5% протоколів 21 квітня 2019, 23:07
Посольство США в Україні привітало Зеленського з перемогою 21 квітня 2019, 22:35
У Європі та США кажуть про потребу підтримувати Україну за президента Зеленського 21 квітня 2019, 22:22
Усі новини
Головні новини
Опрацьовано понад 80% протоколів, Зеленський набирає 73%
ЦВК опрацювала майже половину протоколів, Зеленський має 73% підтримки
Зеленський вже поговорив телефоном із Трампом
ЦВК підрахувала 5% протоколів
Усі новини
Фото

10 кумедних коміксів про вагітність

думка

Як оцінити якість вина та не витратити зайвого

здоров'я

Обережно, кліщ: енцифаліт, бореліоз та як цього уникнути

Кіно

Інтерв'ю з тим, хто створив дотракійську та валірійську мови для "Гри престолів"