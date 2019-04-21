На невчасно відкритій дільниці проголосував лише один виборець, поліція порушила справу

На дільниці №140379 на Донеччині, яка 21 квітня не розпочала роботу вчасно, виборчим правом скористався лише один виборець.

Про це повідомили у мережі ОПОРА.

"Дільнична комісія була сформована у день голосування 21 квітня, дільниця закрилася о 20:00. З моменту початку роботи дільниці - о 16:00 - одна людина взяла участь у виборах", - повідомила голова ДВК Дарина Петінова.

Склад комісії на ДВК формували у екстреному режимі та змогли зробити це станом на 14:00.

В ОПОРІ нагадали, що дільниця відкрилася із суттєвим запізненням через те, що члени виборчої комісії вимагали отримати додаткові кошти за свою роботу. Загалом на цій ДВК мали б проголосувати 208 виборців.

За цим фактом Нацполіція відкрила кримінальне провадження, повідомили спостерігачі.

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