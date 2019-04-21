На невчасно відкритій дільниці проголосував лише один виборець, поліція порушила справу
На дільниці №140379 на Донеччині, яка 21 квітня не розпочала роботу вчасно, виборчим правом скористався лише один виборець.
Про це повідомили у мережі ОПОРА.
"Дільнична комісія була сформована у день голосування 21 квітня, дільниця закрилася о 20:00. З моменту початку роботи дільниці - о 16:00 - одна людина взяла участь у виборах", - повідомила голова ДВК Дарина Петінова.
Склад комісії на ДВК формували у екстреному режимі та змогли зробити це станом на 14:00.
В ОПОРІ нагадали, що дільниця відкрилася із суттєвим запізненням через те, що члени виборчої комісії вимагали отримати додаткові кошти за свою роботу. Загалом на цій ДВК мали б проголосувати 208 виборців.
За цим фактом Нацполіція відкрила кримінальне провадження, повідомили спостерігачі.
Нагадаємо,
- Вранці 21 квітня глава Нацполіції Сергій Князєв повідомив, що на виборах президента України одна виборча дільниця на території Донецької області, підконтрольній уряду у с. Лебединське Волноваського району не відкрилася.
- За словами Князєва, на цій дільниці зареєстровано 680 виборців.
- Близько 16:00 глава ЦВК Тетяна Сліпачук повідомила, що дільниця №140379 у с.Лебединське розпочала свою роботу.