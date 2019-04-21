На невовремя открытом участке проголосовал только один избиратель, полиция начала дело
На участке №140379 в Донецкой области, которая 21 апреля не начала работу вовремя, правом голоса воспользовался только один избиратель.
Об этом сообщили в ГС "ОПОРА".
"Участковая комиссия была сформирована в день голосования 21 апреля, участок закрылся в 20:00. С момента начала работы участка - с 16:00 - один человек принял участие в выборах", - сообщила председатель УИК Дарья Петинова.
Состав комиссии на УИК формировали в экстренном режиме и смогли сделать это по состоянию на 14:00.
В ОПОРЕ напомнили, что участок открылся с существенным опозданием из-за того, что члены избирательной комиссии требовали получить дополнительные средства за свою работу. Всего на участке моггли проголосовать 208 избирателей.
По данному факту Нацполиция начала уголовное производство, сообщили наблюдатели.
Напомним,
- Утром 21 апреля глава Национальной полиции Сергей Князев сообщил, что на выборах президента Украины один избирательный участок на территории Донецкой области, подконтрольной правительству в с. Лебединский Волновахского района не открылся.
- По словам Князева, на этом участке зарегистрировано 680 избирателей.
- Около 16:00 глава ЦИК Татьяна Слипачук сообщила, что участок №140379 в с.Лебединское начал свою работу.