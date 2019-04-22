Кадиров побажав Зеленському "удачі в єднанні народів України і Росії"

28408 переглядів
Понеділок, 22 квітня 2019, 07:28

Лідер Чечні Рамзан Кадиров побажав переможцю українських президентських виборів Володимиру Зеленському "удачі в єднанні народів України і Росії", а в РПЦ заявили, що чинний президент Петро Порошенко "отримав те, що заслужив".

Кадиров заявив, що український народ висловив свій протест проти "безрозсудного" курсу команди Поорошенка, передає "РИА Новости".

Голова прес-служби Московського патріархату митрополит Іларіон у Facebook привітав Зеленського з "яскравою і переконливою перемогою". За його словами, Порошенко "отримав те, що заслужив".

Результати другого туру українських президентських виборів прокоментував і російський опозиційний політик, засновник Фонду боротьби з корупцією та лідер партії "Россия Будущего" Олексій Навальний.

"Вітаю Україну і українців. Тих, чий кандидат виграв - з перемогою. Тих, чий програв - з гідним програшем у впертій боротьбі. Всіх, з чесними виборами - рідкісною штукою на території колишнього СРСР. Нехай Україна процвітає, і Росії від цього буде тільки добре", - написав Навальний у Twitter.

Нагадаємо:

  • 21 квітня в Україні пройшов другий тур президентських виборів.
  • Центральна виборча комісія опрацювала 82.74% електронних протоколів другого туру виборів президента України. Володимир Зеленський набирає 73.15% голосів, Петро Порошенко - 24.51%.
  • Результати Національного екзит-полу показали таку підтримку кандидатів: 73% за Зеленського, 25,5% – за Порошенка.
  • За даними екзит-полу ТСН, Зеленський набрав 72,7% голосів виборців, а Порошенко – 27,3% голосів. Екзит-пол каналу "112 Україна" показав такий результат: Зеленський – 73,7%, Порошенко – 26,3% голосів виборців.

Теми: вибори президента 2019 Зеленський Порошенко Росія Кадиров
powered by lun.ua
Матеріали за темою
Опрацьовано понад 80% протоколів, Зеленський набирає 73% 22 квітня 2019, 06:42
Порошенко vs Зеленський: війна образ і маніпуляцій 22 квітня 2019, 06:00
ЦВК: Оголошення офіційних результатів виборів може затягнутись 22 квітня 2019, 05:45
Усі новини
Головні новини
Опрацьовано понад 80% протоколів, Зеленський набирає 73%
ЦВК опрацювала майже половину протоколів, Зеленський має 73% підтримки
Зеленський вже поговорив телефоном із Трампом
ЦВК підрахувала 5% протоколів
Усі новини
Фото

10 кумедних коміксів про вагітність

думка

Як оцінити якість вина та не витратити зайвого

здоров'я

Обережно, кліщ: енцифаліт, бореліоз та як цього уникнути

Кіно

Інтерв'ю з тим, хто створив дотракійську та валірійську мови для "Гри престолів"