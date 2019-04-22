Кадиров побажав Зеленському "удачі в єднанні народів України і Росії"
Лідер Чечні Рамзан Кадиров побажав переможцю українських президентських виборів Володимиру Зеленському "удачі в єднанні народів України і Росії", а в РПЦ заявили, що чинний президент Петро Порошенко "отримав те, що заслужив".
Кадиров заявив, що український народ висловив свій протест проти "безрозсудного" курсу команди Поорошенка, передає "РИА Новости".
Голова прес-служби Московського патріархату митрополит Іларіон у Facebook привітав Зеленського з "яскравою і переконливою перемогою". За його словами, Порошенко "отримав те, що заслужив".
Результати другого туру українських президентських виборів прокоментував і російський опозиційний політик, засновник Фонду боротьби з корупцією та лідер партії "Россия Будущего" Олексій Навальний.
"Вітаю Україну і українців. Тих, чий кандидат виграв - з перемогою. Тих, чий програв - з гідним програшем у впертій боротьбі. Всіх, з чесними виборами - рідкісною штукою на території колишнього СРСР. Нехай Україна процвітає, і Росії від цього буде тільки добре", - написав Навальний у Twitter.
🇺🇦Поздравляю Украину и украинцев. Тех, чей кандидат выиграл - с победой. Тех, чей проиграл - с достойным проигрышем в упорной борьбе. Всех, с честными выборами - редкой штукой на территории бывшего СССР. Пусть Украина процветает, и России от этого будет только хорошо.— Alexey Navalny (@navalny) 21 квітня 2019 р.
Нагадаємо:
- 21 квітня в Україні пройшов другий тур президентських виборів.
- Центральна виборча комісія опрацювала 82.74% електронних протоколів другого туру виборів президента України. Володимир Зеленський набирає 73.15% голосів, Петро Порошенко - 24.51%.
- Результати Національного екзит-полу показали таку підтримку кандидатів: 73% за Зеленського, 25,5% – за Порошенка.
- За даними екзит-полу ТСН, Зеленський набрав 72,7% голосів виборців, а Порошенко – 27,3% голосів. Екзит-пол каналу "112 Україна" показав такий результат: Зеленський – 73,7%, Порошенко – 26,3% голосів виборців.