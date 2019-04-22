Кадиров побажав Зеленському "удачі в єднанні народів України і Росії"

Лідер Чечні Рамзан Кадиров побажав переможцю українських президентських виборів Володимиру Зеленському "удачі в єднанні народів України і Росії", а в РПЦ заявили, що чинний президент Петро Порошенко "отримав те, що заслужив".

Кадиров заявив, що український народ висловив свій протест проти "безрозсудного" курсу команди Поорошенка, передає "РИА Новости".

Голова прес-служби Московського патріархату митрополит Іларіон у Facebook привітав Зеленського з "яскравою і переконливою перемогою". За його словами, Порошенко "отримав те, що заслужив".

Результати другого туру українських президентських виборів прокоментував і російський опозиційний політик, засновник Фонду боротьби з корупцією та лідер партії "Россия Будущего" Олексій Навальний.

"Вітаю Україну і українців. Тих, чий кандидат виграв - з перемогою. Тих, чий програв - з гідним програшем у впертій боротьбі. Всіх, з чесними виборами - рідкісною штукою на території колишнього СРСР. Нехай Україна процвітає, і Росії від цього буде тільки добре", - написав Навальний у Twitter.

🇺🇦Поздравляю Украину и украинцев. Тех, чей кандидат выиграл - с победой. Тех, чей проиграл - с достойным проигрышем в упорной борьбе. Всех, с честными выборами - редкой штукой на территории бывшего СССР. Пусть Украина процветает, и России от этого будет только хорошо. — Alexey Navalny (@navalny) 21 квітня 2019 р.

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