Лидер Чечни Рамзан Кадыров пожелал победителю украинских президентских выборов Владимиру Зеленскому "удачи в единении народов Украины и России", а в РПЦ заявили, что действующий президент Петр Порошенко "получил то, что заслужил".

Кадыров заявил, что украинский народ высказал свой протест против "безрассудного" курса команды Поорошенка, передает "РИА Новости".

Глава пресс-службы Московского патриархата митрополит Иларион в Facebook поздравил Зеленского с "яркой и убедительной победой". По его словам, Порошенко "получил то, что заслужил".

Результаты второго тура украинских президентских выборов прокомментировал и российский оппозиционный политик, основатель Фонда борьбы с коррупцией и лидер партии "Россия Будущего" Алексей Навальный.

"Поздравляю Украину и украинцев. Тех, чей кандидат выиграл - с победой. Тех, чей проиграл - с достойным проигрышем в упорной борьбе. Всех, с честными выборами - редкой штукой на территории бывшего СССР. Пусть Украина процветает, и России от этого будет только хорошо", - написал Навальный в Twitter.

🇺🇦Поздравляю Украину и украинцев. Тех, чей кандидат выиграл - с победой. Тех, чей проиграл - с достойным проигрышем в упорной борьбе. Всех, с честными выборами - редкой штукой на территории бывшего СССР. Пусть Украина процветает, и России от этого будет только хорошо. — Alexey Navalny (@navalny) 21 квітня 2019 р.

Напомним: