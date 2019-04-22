В РФ отреагировали на результаты второго тура украинских выборов

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Понедельник, 22 апреля 2019, 07:28

Лидер Чечни Рамзан Кадыров пожелал победителю украинских президентских выборов Владимиру Зеленскому "удачи в единении народов Украины и России", а в РПЦ заявили, что действующий президент Петр Порошенко "получил то, что заслужил".

Кадыров заявил, что украинский народ высказал свой протест против "безрассудного" курса команды Поорошенка, передает "РИА Новости".

Глава пресс-службы Московского патриархата митрополит Иларион в Facebook поздравил Зеленского с "яркой и убедительной победой". По его словам, Порошенко "получил то, что заслужил".

Результаты второго тура украинских президентских выборов прокомментировал и российский оппозиционный политик, основатель Фонда борьбы с коррупцией и лидер партии "Россия Будущего" Алексей Навальный.

"Поздравляю Украину и украинцев. Тех, чей кандидат выиграл - с победой. Тех, чей проиграл - с достойным проигрышем в упорной борьбе. Всех, с честными выборами - редкой штукой на территории бывшего СССР. Пусть Украина процветает, и России от этого будет только хорошо", - написал Навальный в Twitter.

Напомним:

  • 21 апреля в Украине прошел второй тур президентских выборов.
  • Центральная избирательная комиссия обработала 82.74% электронных протоколов второго тура выборов президента Украины. Владимир Зеленский набирает 73.15% голосов, Петр Порошенко - 24.51%.
  • Результаты Национального экзит-пола показали такую поддержку кандидатов: 73% за Зеленского, 25,5% – за Порошенко.
  • По данным экзит-пола ТСН, Зеленский набрал 72,7% голосов избирателей, а Порошенко – 27,3% голосов. Экзит-пол канала "112 Украина" показал следующий результат: Зеленский – 73,7%, Порошенко – 26,3% голосов избирателей.

Темы: выборы президента 2019 Зеленский Порошенко Росcия Кадыров
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