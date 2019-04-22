Медведєв оцінив вибори в Україні і заявив про перспективу взаємодії з РФ
Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв вважає, що вибори президента України відбулися, і в країн з'явився шанс на "відродження вбитої економічної взаємодії".
Про це він написав 22 квітня у Facebook.
"Вибори в Україні відбулися. Результат показав явний запит на нові підходи при вирішенні проблем України", - написав він.
За його словами, перед новим президентом України буде стояти завдання "консолідації країни з урахуванням сформованих за останні роки реалій".
"У мене немає сумнівів: новий керівник держави щодо Росії буде дотримуватися риторики, яку він використовував в ході передвиборної кампанії", - вважає Медведєв.
Російський прем'єр заявив, що не відчуває жодних ілюзій з цього приводу.
"У той же час шанси на поліпшення взаємодії з нашою країною все ж є. Що потрібно для цього? Чесність. І ще потрібен прагматичний і відповідальний підхід", - написав він.
"Підхід, що враховує всі сформовані в Україні політичні реалії. Включаючи, ситуацію на сході країни. Тому головне, що слід побажати новому українському керівництву, - розсудливості", - звернувся Медведєв.
Також Медведєв побажав керівництву України "розуміння глибинної цінності відносин" народів РФ і України, "які повинні бути вище політичної кон'юнктури".
"Тільки на такій основі можна відроджувати вбиту економічну взаємодію", - додав він.
Нагадаємо:
- 21 квітня в Україні пройшов другий тур президентських виборів.
- Центральна виборча комісія опрацювала 82.74% електронних протоколів другого туру виборів президента України. Володимир Зеленський набирає 73.15% голосів, Петро Порошенко - 24.51%.
- Лідер Чечні Рамзан Кадиров побажав переможцю українських президентських виборів Володимиру Зеленському "удачі в єднанні народів України і Росії", а в РПЦ заявили, що чинний президент Петро Порошенко "отримав те, що заслужив".
- Результати Національного екзит-полу показали таку підтримку кандидатів: 73% за Зеленського, 25,5% – за Порошенка.
- За даними екзит-полу ТСН, Зеленський набрав 72,7% голосів виборців, а Порошенко – 27,3% голосів. Екзит-пол каналу "112 Україна" показав такий результат: Зеленський – 73,7%, Порошенко – 26,3% голосів виборців.