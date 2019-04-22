Медведєв оцінив вибори в Україні і заявив про перспективу взаємодії з РФ

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв вважає, що вибори президента України відбулися, і в країн з'явився шанс на "відродження вбитої економічної взаємодії".

Про це він написав 22 квітня у Facebook.

"Вибори в Україні відбулися. Результат показав явний запит на нові підходи при вирішенні проблем України", - написав він.

За його словами, перед новим президентом України буде стояти завдання "консолідації країни з урахуванням сформованих за останні роки реалій".

"У мене немає сумнівів: новий керівник держави щодо Росії буде дотримуватися риторики, яку він використовував в ході передвиборної кампанії", - вважає Медведєв.

Російський прем'єр заявив, що не відчуває жодних ілюзій з цього приводу.

"У той же час шанси на поліпшення взаємодії з нашою країною все ж є. Що потрібно для цього? Чесність. І ще потрібен прагматичний і відповідальний підхід", - написав він.

"Підхід, що враховує всі сформовані в Україні політичні реалії. Включаючи, ситуацію на сході країни. Тому головне, що слід побажати новому українському керівництву, - розсудливості", - звернувся Медведєв.

Також Медведєв побажав керівництву України "розуміння глибинної цінності відносин" народів РФ і України, "які повинні бути вище політичної кон'юнктури".

"Тільки на такій основі можна відроджувати вбиту економічну взаємодію", - додав він.

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