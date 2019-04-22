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Медведєв оцінив вибори в Україні і заявив про перспективу взаємодії з РФ

Понеділок, 22 квітня 2019, 09:26
Медведєв оцінив вибори в Україні і заявив про перспективу взаємодії з РФ

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв вважає, що вибори президента України відбулися, і в країн з'явився шанс на "відродження вбитої економічної взаємодії".

Про це він написав 22 квітня у Facebook.

"Вибори в Україні відбулися. Результат показав явний запит на нові підходи при вирішенні проблем України", - написав він.

За його словами, перед новим президентом України буде стояти завдання "консолідації країни з урахуванням сформованих за останні роки реалій".

"У мене немає сумнівів: новий керівник держави щодо Росії буде дотримуватися риторики, яку він використовував в ході передвиборної кампанії", - вважає Медведєв.

Російський прем'єр заявив, що не відчуває жодних ілюзій з цього приводу.

"У той же час шанси на поліпшення взаємодії з нашою країною все ж є. Що потрібно для цього? Чесність. І ще потрібен прагматичний і відповідальний підхід", - написав він.

"Підхід, що враховує всі сформовані в Україні політичні реалії. Включаючи, ситуацію на сході країни. Тому головне, що слід побажати новому українському керівництву, - розсудливості", - звернувся Медведєв.

Також Медведєв побажав керівництву України "розуміння глибинної цінності відносин" народів РФ і України, "які повинні бути вище політичної кон'юнктури".

"Тільки на такій основі можна відроджувати вбиту економічну взаємодію", - додав він.

Нагадаємо:

  • 21 квітня в Україні пройшов другий тур президентських виборів.
  • Центральна виборча комісія опрацювала 82.74% електронних протоколів другого туру виборів президента України. Володимир Зеленський набирає 73.15% голосів, Петро Порошенко - 24.51%.
  • Лідер Чечні Рамзан Кадиров побажав переможцю українських президентських виборів Володимиру Зеленському "удачі в єднанні народів України і Росії", а в РПЦ заявили, що чинний президент Петро Порошенко "отримав те, що заслужив".
  • Результати Національного екзит-полу показали таку підтримку кандидатів: 73% за Зеленського, 25,5% – за Порошенка.
  • За даними екзит-полу ТСН, Зеленський набрав 72,7% голосів виборців, а Порошенко – 27,3% голосів. Екзит-пол каналу "112 Україна" показав такий результат: Зеленський – 73,7%, Порошенко – 26,3% голосів виборців.

Українська правда

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Теми: РосіяУкраїнаЗеленськийвибори президента 2019Медведєв
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