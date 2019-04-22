Председатель объединения "За Зеленского" пытался сорвать заседание согласительного совета

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Понедельник, 22 апреля 2019, 11:25

Народный депутат Виталий Куприй, который не входит в состав ни одной фракции, пытался сорвать заседание согласительного совета, когда спикер Верховной Рады Андрей Парубий начал говорить о рассмотрении закона об украинском языке.

Это случилось во время заседания согласительного совета 22 апреля.

Сначала Парубий отметил, что выборы в Украине прошли демократично.

"Данные экзит-полов свидетельствуют о том, что новым президентом будет Владимир Зеленский и я уважаю решение граждан и хочу поздравить Владимира Александровича с избранием. Также хочу поблагодарить Петра Порошенко", - сказал Парубий.

"Хочу напомнить, что, несмотря на выборы, мы должны работать по тем законопроектам, которые в планах работы парламента. И хочу напомнить, что первый закон, который есть в повестке дня, это закон о языке", - добавил Парубий и после этого его перебил Куприй.

 
СКРИШОТ

Спикер ВР был вынужден выключить микрофон. Куприй возмущенно о чем-то говорил Парубию.

"Эмоции не спали после президентских выборов и мы видим, что председатель межфракционного объединения "За Зеленского" демонстрирует полное пренебрежение к закону и парламенту", - добавил Парубий.

После этого спикер вернулся к обсуждению повестки дня, то есть к закону о языке. Парубий призвал принять закон о языке 25 апреля.

Конфликт случился на 2 минуте заседания согласительного совета, около 11.08.

В то же время, в Facebook Куприй объяснил, что требует от президента Петра Порошенко роспуска Верховной Рады.

"Только что на согласительном совете вновь Парубий отказался давать мне слово. Пришлось брать инициативу в свои руки", - написал депутат.

Напомним:

  • 8 апреля экс-кандидат в президенты, нардеп Виталий Куприй заявил о создании межфракционного объединения "За Зеленского" в Верховной Раде.
  • Сейчас в состав объединения входит только один депутат - Куприй, он также является председателем объединения.

Алена Мазуренко, УП

Темы: виборы Верховная Рада Парубий язык
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