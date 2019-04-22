Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Зеленського висловили сумнів щодо щирості у промові Порошенка

Понеділок, 22 квітня 2019, 12:40
У Зеленського висловили сумнів щодо щирості у промові Порошенка

Спікер виборчого штабу Володимира Зеленського Дмитро Разумков, коментуючи пропозицію чинного голови держави Петра Порошенка щодо допомоги новому президенту, заявив, що новій команді треба дати шанс провести свої зміни.

Про це він сказав на брифінгу штабу Зеленського у понеділок.

Так на питання, чи приймуть у Зеленського допомогу від Порошенка, чи будуть просити не заважати, Разумков відповів:

"В українській політиці те що, кажуть, і те, що роблять, далеко не завжди одне і те саме. Будемо сподіватися, що в даному конкретному випадку ті обіцянки, які були озвучені, відповідають дійсності".

Він зазначив, що разом із запропонованою допомогою від Порошенка також пролунала і критика у бік новообраного президента.

"І я думаю, що в день перемоги це було не зовсім коректно. Це моя суб'єктивна думка, а не думка команди", - додав Разумков.

"Я схильний притримуватися тієї думки, яку озвучив Володимир Олександрович, що необхідно дати змогу провести зміни новим обличчям", - наголосив він.

Нагадаємо:

  • 21 квітня відбувся другий тур виборів президента України.
  • Згідно з даними екзит-полу, за Зеленського віддали голоси 73.2% опитаних українців, за Петра Порошенка – 25.3%.
  • Президент Петро Порошенко сказав, що він і його команда готові допомагати в перехідний період новому президенту Володимиру Зеленському.  
  • Пізніше Порошенко привітав свого опонента шоумена Володимира Зеленського з перемогою на виборах.
  • Володимир Зеленський не виключив, що може звернутися до Петра Порошенка по допомогу

Яна Міланова, УП
Теми: ЗеленськийПорошенковибори президента 2019
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

Усі новини...
Зеленський
Фронт, захист АЕС, хороший результат БПЛА: Зеленський збирав Ставку
Зеленський радився з головою СБУ, керівниками розвідки
До гарантій безпеки України, крім G7, приєдналися ще 6 країн – Зеленський
Останні новини
09:21
Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва
09:18
Проти світового порядку насильства - Анналена Бербок
09:06
Соломія Бобровська: Суспільство просто волає, що хоче бачити Зеленського і Залужного спільно і разом
09:00
ЄС передав пакет нелетального обладнання для армії Молдови
08:33
Генштаб: Росіяни вдарили по Києву 10 балістичними ракетами, на фронті намагаються оточити Авдіївку
08:33
фото Двоє поранених, зруйновані підприємство і ангар, пошкоджені 11 авто − наслідки удару по Одещині
08:18
КПП у Дорогуську повністю розблокований, на проїзд всієї черги вантажівок потрібно більше доби
08:06
Втрати Росії у війні сягнули 341 500 солдатів
07:50
Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом – ЗМІ
07:37
фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53
Усі новини...
Реклама: