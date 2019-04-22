У Зеленського висловили сумнів щодо щирості у промові Порошенка

Спікер виборчого штабу Володимира Зеленського Дмитро Разумков, коментуючи пропозицію чинного голови держави Петра Порошенка щодо допомоги новому президенту, заявив, що новій команді треба дати шанс провести свої зміни.

Про це він сказав на брифінгу штабу Зеленського у понеділок.

Так на питання, чи приймуть у Зеленського допомогу від Порошенка, чи будуть просити не заважати, Разумков відповів:

"В українській політиці те що, кажуть, і те, що роблять, далеко не завжди одне і те саме. Будемо сподіватися, що в даному конкретному випадку ті обіцянки, які були озвучені, відповідають дійсності".

Він зазначив, що разом із запропонованою допомогою від Порошенка також пролунала і критика у бік новообраного президента.

"І я думаю, що в день перемоги це було не зовсім коректно. Це моя суб'єктивна думка, а не думка команди", - додав Разумков.

"Я схильний притримуватися тієї думки, яку озвучив Володимир Олександрович, що необхідно дати змогу провести зміни новим обличчям", - наголосив він.

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