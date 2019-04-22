В Зеленского выразили сомнение в искренности в речи Порошенко

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Понедельник, 22 апреля 2019, 12:40

Спикер избирательного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков, комментируя предложение действующего главы государства Петра Порошенко о помощи новому президенту, заявил, что новой команде надо дать шанс провести свои изменения.

Об этом он сказал на брифинге штаба Зеленского в понедельник.

Так на вопрос, примут ли у Зеленского помощь от Порошенко или будут просить не мешать, Разумков ответил:

"В украинской политике то, что говорят, и то, что делают, далеко не всегда одно и то же. Будем надеяться, что в данном конкретном случае те обещания, которые были озвучены, соответствуют действительности".

Он отметил, что вместе с предложенной помощью от Порошенко также прозвучала и критика в сторону новоизбранного президента.

"И я думаю, что в день победы это было не совсем корректно. Это мое субъективное мнение, а не мнение команды", - добавил Разумкова.

"Я склонен придерживаться той мысли, которую озвучил Владимир Александрович, что необходимо дать возможность провести изменения новым лицам", - подчеркнул он.

Напомним:

  • 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.
  • Согласно данным экзит-пола, за Зеленского отдали голоса 73.2% опрошенных украинцев, за Петра Порошенко – 25.3%.
  • Президент Петр Порошенко заявил, что он и его команда готовы помогать в переходный период новому президенту Владимиру Зеленскому.
  • Позже Порошенко поздравил своего оппонента шоумена Владимира Зеленского с победой на выборах.
  • Владимир Зеленский не исключил, что может обратиться к Петру Порошенко за помощью

Яна Миланова, УП

Темы: Зеленский Порошенко выборы президента 2019
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