В Зеленского выразили сомнение в искренности в речи Порошенко

Спикер избирательного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков, комментируя предложение действующего главы государства Петра Порошенко о помощи новому президенту, заявил, что новой команде надо дать шанс провести свои изменения.

Об этом он сказал на брифинге штаба Зеленского в понедельник.

Так на вопрос, примут ли у Зеленского помощь от Порошенко или будут просить не мешать, Разумков ответил:

"В украинской политике то, что говорят, и то, что делают, далеко не всегда одно и то же. Будем надеяться, что в данном конкретном случае те обещания, которые были озвучены, соответствуют действительности".

Он отметил, что вместе с предложенной помощью от Порошенко также прозвучала и критика в сторону новоизбранного президента.

"И я думаю, что в день победы это было не совсем корректно. Это мое субъективное мнение, а не мнение команды", - добавил Разумкова.

"Я склонен придерживаться той мысли, которую озвучил Владимир Александрович, что необходимо дать возможность провести изменения новым лицам", - подчеркнул он.

Напомним: