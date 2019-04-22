ГПУ викликає оточення Порошенка для вручення підозр у справі Курченка

Генеральна прокуратура викликає для вручення підозр і допиту екс-голову Адміністрації президента Бориса Ложкіна, заступника глави АП Олексія Філатова та екс-очільницю Нацбанка Валерію Гонтареву.

Повістки для них оприлюднені на сайті ГПУ.

Раніше у прокуратурі говорили, що підозри для оточення президента Петра Порошенка були складені незаконно, а доказів злочинів Гонтаревої, Ложкіна і Філатова у слідства немає.

Кожного з них викликають "у якості підозрюваного".

У документах зазначений номер кримінального провадження, в якому фігурують представники президентського оточення.

Йдеться про справу олігарха-втікача Сергія Курченка, підозрюваного у масштабних розкраданнях.

Скріншот повісткий Гонтаревої

Підозра Гонтаревій стосується розкрадання і сприяння злочинцям, Філатову і Ложкіну – легалізації незаконних доходів і сприяння.

Усіх трьох викликають на 23 та 25 квітня.

На документах зазначено, що вони були підписані 18 квітня.

На сайті ГПУ також опубліковані аналогічні повістки для екс-міністра екології Миколи Злочевського та співвласника інвесткомпанії ICU Костянтина Стеценка.

Наразі у Генпрокуратурі не коментують оприлюднені повістки.

Нагадаємо: