ГПУ викликає оточення Порошенка для вручення підозр у справі Курченка

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Понеділок, 22 квітня 2019, 13:38

Генеральна прокуратура викликає для вручення підозр і допиту екс-голову Адміністрації президента Бориса Ложкіна, заступника глави АП Олексія Філатова та екс-очільницю Нацбанка Валерію Гонтареву.

Повістки для них оприлюднені на сайті ГПУ.

Раніше у прокуратурі говорили, що підозри для оточення президента Петра Порошенка були складені незаконно, а доказів злочинів Гонтаревої, Ложкіна і Філатова у слідства немає.

Кожного з них викликають "у якості підозрюваного".

У документах зазначений номер кримінального провадження, в якому фігурують представники президентського оточення.

Йдеться про справу олігарха-втікача Сергія Курченка, підозрюваного у масштабних розкраданнях.

 
Скріншот повісткий Гонтаревої

Підозра Гонтаревій стосується розкрадання і сприяння злочинцям, Філатову і Ложкіну – легалізації незаконних доходів і сприяння.

Усіх трьох викликають на 23 та 25 квітня.

На документах зазначено, що вони були підписані 18 квітня.

На сайті ГПУ також опубліковані аналогічні повістки для екс-міністра екології Миколи Злочевського та співвласника інвесткомпанії ICU Костянтина Стеценка.

Наразі у Генпрокуратурі не коментують оприлюднені повістки.

Нагадаємо:

  • 28 березня ГПУ повідомила про завершення розслідування проти олігарха-втікача Сергія Курченка.
  • Водночас, інформаційне агентство "УНІАН" олігарха Ігоря Коломойського повідомило, що прокурор у цій справі Костянтин Кулик висунув підозри, в тому числі, представникам оточення президента Петра Порошенка.
  • У Генпрокуратурі заперечили цю інформацію, заявивши, що ці повідомлення про підозру зробили з порушенням законодавства.
  • В Адміністрації президента заявили, що вважають ці повідомлення провокацією Коломойського.
  • Олігарха Сергія Курченка називали "гаманцем Януковича". Він виник в інформаційному просторі в кінці 2012 року, коли купив ФК "Металіст" у Олександра Ярославського, а пізніше створив групу енергетичних компаній "СЄПЕК". Олігарх втік з України після Революції гідності.
  • Курченко фігурує у численних розслідуваннях правоохоронців та журналістів, зокрема, щодо розкрадання майна державного підприємства "Укргазвидобування" та незаконного ввезення на територію України та реалізації нафтопродуктів.
  • У 2017 році суд конфіскував 1,5 мільярда доларів Януковича і його оточення. При цьому, вирок суду було засекречено.
  • Як стало відомо "Українській правді", вивести 1,5 мільярда доларів з України Януковичу, ймовірно, допомогла компанія ICU, засновницею якої була Гонтарева.
  • Прокурор Кулик наразі є заступником начальника департаменту міжнародно-правового співробітництва Генпрокуратури і колишнім прокурором сил АТО.
  • У жовтні 2016 року САП і НАБУ скерували до суду справу про незаконне збагачення Кулика.

Українська правда

Теми: Порошенко Курченко Генпрокуратура
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