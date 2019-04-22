ГПУ викликає оточення Порошенка для вручення підозр у справі Курченка
Генеральна прокуратура викликає для вручення підозр і допиту екс-голову Адміністрації президента Бориса Ложкіна, заступника глави АП Олексія Філатова та екс-очільницю Нацбанка Валерію Гонтареву.
Повістки для них оприлюднені на сайті ГПУ.
Раніше у прокуратурі говорили, що підозри для оточення президента Петра Порошенка були складені незаконно, а доказів злочинів Гонтаревої, Ложкіна і Філатова у слідства немає.
Кожного з них викликають "у якості підозрюваного".
У документах зазначений номер кримінального провадження, в якому фігурують представники президентського оточення.
Йдеться про справу олігарха-втікача Сергія Курченка, підозрюваного у масштабних розкраданнях.
Підозра Гонтаревій стосується розкрадання і сприяння злочинцям, Філатову і Ложкіну – легалізації незаконних доходів і сприяння.
Усіх трьох викликають на 23 та 25 квітня.
На документах зазначено, що вони були підписані 18 квітня.
На сайті ГПУ також опубліковані аналогічні повістки для екс-міністра екології Миколи Злочевського та співвласника інвесткомпанії ICU Костянтина Стеценка.
Наразі у Генпрокуратурі не коментують оприлюднені повістки.
Нагадаємо:
- 28 березня ГПУ повідомила про завершення розслідування проти олігарха-втікача Сергія Курченка.
- Водночас, інформаційне агентство "УНІАН" олігарха Ігоря Коломойського повідомило, що прокурор у цій справі Костянтин Кулик висунув підозри, в тому числі, представникам оточення президента Петра Порошенка.
- У Генпрокуратурі заперечили цю інформацію, заявивши, що ці повідомлення про підозру зробили з порушенням законодавства.
- В Адміністрації президента заявили, що вважають ці повідомлення провокацією Коломойського.
- Олігарха Сергія Курченка називали "гаманцем Януковича". Він виник в інформаційному просторі в кінці 2012 року, коли купив ФК "Металіст" у Олександра Ярославського, а пізніше створив групу енергетичних компаній "СЄПЕК". Олігарх втік з України після Революції гідності.
- Курченко фігурує у численних розслідуваннях правоохоронців та журналістів, зокрема, щодо розкрадання майна державного підприємства "Укргазвидобування" та незаконного ввезення на територію України та реалізації нафтопродуктів.
- У 2017 році суд конфіскував 1,5 мільярда доларів Януковича і його оточення. При цьому, вирок суду було засекречено.
- Як стало відомо "Українській правді", вивести 1,5 мільярда доларів з України Януковичу, ймовірно, допомогла компанія ICU, засновницею якої була Гонтарева.
- Прокурор Кулик наразі є заступником начальника департаменту міжнародно-правового співробітництва Генпрокуратури і колишнім прокурором сил АТО.
- У жовтні 2016 року САП і НАБУ скерували до суду справу про незаконне збагачення Кулика.