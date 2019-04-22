У Путіна прокоментували перемогу Зеленського на виборах
Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі вважають передчасними поздоровлення Володимиру Зеленському, який набрав найбільше голосів виборців у другому турі президентських виборів в Україні.
Про це він сказав журналістам у понеділок, передає російський "Інтерфакс".
"Поки передчасно говорити про привітання президента Путіна пану Зеленському, а також про можливості спільної роботи", - сказав Пєсков.
За його словами, "судити можна буде тільки по конкретних справах".
Представник Путіна також зазначив, що "в Москві з повагою ставляться до вибору українського народу", додавши, що вибір був очевидний.
Нагадаємо:
- 21 квітня в Україні пройшов другий тур президентських виборів.
- Центральна виборча комісія опрацювала 94.86% електронних протоколів другого туру виборів президента України. Володимир Зеленський набирає 73.18% голосів, Петро Порошенко - 24.49%.
- Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що вибори президента України відбулися, і в України і РФ з'явився шанс на "відродження вбитої економічної взаємодії".
- Раніше лідер Чечні Рамзан Кадиров побажав переможцю українських президентських виборів Володимиру Зеленському "удачі в єднанні народів України і Росії", а в РПЦ заявили, що чинний президент Петро Порошенко "отримав те, що заслужив".
- Зеленського вже привітав президент США, Франції, Білорусі та інші світові лідери.