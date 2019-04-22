У Путіна прокоментували перемогу Зеленського на виборах

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі вважають передчасними поздоровлення Володимиру Зеленському, який набрав найбільше голосів виборців у другому турі президентських виборів в Україні.

Про це він сказав журналістам у понеділок, передає російський "Інтерфакс".

"Поки передчасно говорити про привітання президента Путіна пану Зеленському, а також про можливості спільної роботи", - сказав Пєсков.

За його словами, "судити можна буде тільки по конкретних справах".

Представник Путіна також зазначив, що "в Москві з повагою ставляться до вибору українського народу", додавши, що вибір був очевидний.

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