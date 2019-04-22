У Путіна прокоментували перемогу Зеленського на виборах

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Понеділок, 22 квітня 2019, 15:12

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі вважають передчасними поздоровлення Володимиру Зеленському, який набрав найбільше голосів виборців у другому турі президентських виборів в Україні.

Про це він сказав журналістам у понеділок, передає російський "Інтерфакс".

"Поки передчасно говорити про привітання президента Путіна пану Зеленському, а також про можливості спільної роботи", - сказав Пєсков.

За його словами, "судити можна буде тільки по конкретних справах".

Представник Путіна також зазначив, що "в Москві з повагою ставляться до вибору українського народу", додавши, що вибір був очевидний.

Нагадаємо:

  • 21 квітня в Україні пройшов другий тур президентських виборів.
  • Центральна виборча комісія опрацювала 94.86% електронних протоколів другого туру виборів президента України. Володимир Зеленський набирає 73.18% голосів, Петро Порошенко - 24.49%.
  • Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що вибори президента України відбулися, і в України і РФ з'явився шанс на "відродження вбитої економічної взаємодії".
  • Раніше лідер Чечні Рамзан Кадиров побажав переможцю українських президентських виборів Володимиру Зеленському "удачі в єднанні народів України і Росії", а в РПЦ заявили, що чинний президент Петро Порошенко "отримав те, що заслужив".
  • Зеленського вже привітав президент США, Франції, Білорусі та інші світові лідери.

Теми: Росія Путін Зеленський вибори президента 2019
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