У Путина прокомментировали победу Зеленского на выборах

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Понедельник, 22 апреля 2019, 15:12

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают преждевременными поздравления Владимиру Зеленскому, который набрал больше всего голосов избирателей во втором туре президентских выборов в Украине.

Об этом он сказал журналистам в понедельник, передает российский "Интерфакс".

"Пока преждевременно говорить о поздравлении президента Путина господину Зеленскому, а также о возможности совместной работы", - сказал Песков.

По его словам, "судить можно будет только по конкретным делам".

Представитель Путина также отметил, что "в Москве с уважением относятся к выбору украинского народа", добавив, что выбор был очевиден.

Напомним:

  • 21 апреля в Украине прошел второй тур президентских выборов.
  • Центральная избирательная комиссия обработала 95.21% электронных протоколов второго тура выборов президента Украины. Владимир Зеленский набирает 73.16% голосов, Петр Порошенко - 24.5%.
  • Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что выборы президента Украины состоялись, и между странами появился шанс на "возрождение убитой экономического взаимодействия".
  • Ранее лидер Чечни Рамзан Кадыров пожелал победителю украинских президентских выборов Владимиру Зеленскому "удачи в единении народов Украины и России", а в РПЦ заявили, что действующий президент Петр Порошенко "получил то, что заслужил".
  • Зеленского уже поздравил президент США, Франции, Беларуси и другие мировые лидеры.

Темы: Росcия Путин Зеленский выборы президента 2019
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