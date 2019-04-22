У Путина прокомментировали победу Зеленского на выборах
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Понедельник, 22 апреля 2019, 15:12
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают преждевременными поздравления Владимиру Зеленскому, который набрал больше всего голосов избирателей во втором туре президентских выборов в Украине.
Об этом он сказал журналистам в понедельник, передает российский "Интерфакс".
"Пока преждевременно говорить о поздравлении президента Путина господину Зеленскому, а также о возможности совместной работы", - сказал Песков.
По его словам, "судить можно будет только по конкретным делам".
Представитель Путина также отметил, что "в Москве с уважением относятся к выбору украинского народа", добавив, что выбор был очевиден.
Напомним:
- 21 апреля в Украине прошел второй тур президентских выборов.
- Центральная избирательная комиссия обработала 95.21% электронных протоколов второго тура выборов президента Украины. Владимир Зеленский набирает 73.16% голосов, Петр Порошенко - 24.5%.
- Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что выборы президента Украины состоялись, и между странами появился шанс на "возрождение убитой экономического взаимодействия".
- Ранее лидер Чечни Рамзан Кадыров пожелал победителю украинских президентских выборов Владимиру Зеленскому "удачи в единении народов Украины и России", а в РПЦ заявили, что действующий президент Петр Порошенко "получил то, что заслужил".
- Зеленского уже поздравил президент США, Франции, Беларуси и другие мировые лидеры.