У Путина прокомментировали победу Зеленского на выборах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают преждевременными поздравления Владимиру Зеленскому, который набрал больше всего голосов избирателей во втором туре президентских выборов в Украине.

Об этом он сказал журналистам в понедельник, передает российский "Интерфакс".

"Пока преждевременно говорить о поздравлении президента Путина господину Зеленскому, а также о возможности совместной работы", - сказал Песков.

По его словам, "судить можно будет только по конкретным делам".

Представитель Путина также отметил, что "в Москве с уважением относятся к выбору украинского народа", добавив, что выбор был очевиден.

Напомним: