Кличко привітав Зеленського і чекає від нього більше грошей

Мер Києва Віталій Кличко привітав Володимира Зеленського з обранням на посаду президента.

Про це повідомляє його прес-служба.

"За вас віддала голоси і значна частина киян. Як мер столиці вітаю вас з обранням на найвищу посаду в державі", - сказав Кличко.

Він додав, що київська громада чекає від нового президента, що він сприятиме прийняттю закону про столицю та залишить місту більше коштів.

"Колись 100% ПДФО залишалося в бюджеті Києва, зважаючи на статус столиці, а також – на підвищене навантаження на інфраструктуру міста. Сьогодні ж з бюджету кожного міста України забирають 40% податку на доходи фізичних осіб у Держбюджет. А щодо столиці діє дискримінаційна норма – у нас відраховують 60%!", - нагадав Кличко.

За його словами, це позначається на комфорті киян.

"Ці кошти потрібні нам на ремонт доріг, мостів, на оновлення "втомленого" міського господарства. Тому столиця розраховує на необхідну підтримку глави держави", - сказав мер Києва.

Він побажав Зеленському сил і мудрості в ухваленні рішень та втіленні змін.

"Наша мета – європейські стандарти життя і демократичні свободи для кожного українця", - сказав Кличко.

Він також подякував президенту Петру Порошенку за ті зміни, які він розпочав у країні.

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