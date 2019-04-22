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Кличко поздравил Зеленского и ждет от него больше денег

Понедельник, 22 апреля 2019, 15:21

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил Владимира Зеленского с избранием на пост президента.

Об этом сообщает его пресс-служба.

"За вас отдала голоса и значительная часть киевлян. Как мэр столицы поздравляю вас с избранием на высший пост в государстве", - сказал Кличко.

Он добавил, что киевская община ждет от нового президента, что он будет способствовать принятию закона о столице и оставит городу больше денег.

"Когда 100% НДФЛ оставалось в бюджете Киева, учитывая статус столицы, а также – повышенную нагрузку на инфраструктуру города. Сегодня же из бюджета каждого города Украины забирают 40% налога на доходы физических лиц в Госбюджет. А в отношении столицы действует дискриминационная норма – у нас отчисляют 60%!", - напомнил Кличко.

По его словам, это сказывается на комфорте киевлян.

"Эти средства нужны нам на ремонт дорог, мостов, на обновление "уставшего" городского хозяйства. Поэтому столица рассчитывает на необходимую поддержку главы государства", - сказал мэр Киева.

Он пожелал Зеленскому сил и мудрости в принятии решений и осуществлении изменений.

"Наша цель – европейские стандарты жизни и демократические свободы для каждого украинца", - сказал Кличко.

Он также поблагодарил президента Петра Порошенко за те изменения, которые он начал в стране.

Напомним:

  • 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.
  • Согласно данным экзит-пола, за Зеленского отдали голоса 73% опрошенных украинцев, за Петра Порошенко – 25.5%.
  • Президент Петр Порошенко заявил, что он и его команда готовы помогать в переходный период новому президенту Владимиру Зеленскому.
  • Позже Порошенко поздравил своего оппонента шоумена Владимира Зеленского с победой на выборах.

Украинская правда

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Темы: Виталий КличкоЗеленскийвыборы президента 2019
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