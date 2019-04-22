Порошенко мінімально переміг Зеленського серед військових на передовій

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Понеділок, 22 квітня 2019, 17:57
Михайло Марків, АП

Чинний президент Петро Порошенко з невеликим відривом переміг Володимира Зеленського на дільницях на території військових частин в Луганській і Донецькій областях.

Про це у понеділок пише Kyivpost.

Видання вказує, що після підрахунку 98% голосів, Порошенко виграв у 46 з 79 спеціальних виборчих дільниць для військовослужбовців у Донецькій та Луганській областях, отримавши щонайменше 17 379 голосів, або 48,7%.

Зеленський здобув не менше 16 489 голосів, або 46,2%, і переміг у 33 військових виборчих дільницях.

Різниця між кандидатами склала 890 голосів.

Вказується, що понад 35 тисяч солдатів і офіцерів на Донбасі проголосували в другому турі виборів.

Водночас велика кількість бюлетенів була зіпсована в зоні бойових дій. Військові виборці псували до 5% своїх бюлетенів на дільницях. На національному рівні цей показник становить 2,31%.

У першому турі 31 березня нинішній головнокомандувач також переміг Зеленського з мінімальним відривом.

 

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Нагадаємо:

  • 21 квітня відбувся другий тур виборів президента України.
  • Згідно з даними екзит-полу,за Зеленського віддали голоси 73% опитаних українців, за Петра Порошенка – 25.5%.
  • Президент Петро Порошенко сказав, що він і його команда готові допомагати в перехідний період новому президенту Володимиру Зеленському.  
  • Пізніше Порошенко привітав свого опонента шоумена Володимира Зеленського з перемогою на виборах.

Теми: вибори президента 2019 Порошенко армія
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