Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко мінімально переміг Зеленського серед військових на передовій

Понеділок, 22 квітня 2019, 17:57
Порошенко мінімально переміг Зеленського серед військових на передовій
Михайло Марків, АП

Чинний президент Петро Порошенко з невеликим відривом переміг Володимира Зеленського на дільницях на території військових частин в Луганській і Донецькій областях.

Про це у понеділок пише Kyivpost.

Видання вказує, що після підрахунку 98% голосів, Порошенко виграв у 46 з 79 спеціальних виборчих дільниць для військовослужбовців у Донецькій та Луганській областях, отримавши щонайменше 17 379 голосів, або 48,7%.

Зеленський здобув не менше 16 489 голосів, або 46,2%, і переміг у 33 військових виборчих дільницях.

Різниця між кандидатами склала 890 голосів.

Вказується, що понад 35 тисяч солдатів і офіцерів на Донбасі проголосували в другому турі виборів.

Водночас велика кількість бюлетенів була зіпсована в зоні бойових дій. Військові виборці псували до 5% своїх бюлетенів на дільницях. На національному рівні цей показник становить 2,31%.

У першому турі 31 березня нинішній головнокомандувач також переміг Зеленського з мінімальним відривом.

 

Читайте також: Президент ненависті. Чого варто боятися Зеленському

Нагадаємо:

  • 21 квітня відбувся другий тур виборів президента України.
  • Згідно з даними екзит-полу,за Зеленського віддали голоси 73% опитаних українців, за Петра Порошенка – 25.5%.
  • Президент Петро Порошенко сказав, що він і його команда готові допомагати в перехідний період новому президенту Володимиру Зеленському.  
  • Пізніше Порошенко привітав свого опонента шоумена Володимира Зеленського з перемогою на виборах.

"Українська правда" в Threads

Теми: вибори президента 2019Порошенкоармія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

Усі новини...
вибори президента 2019
Десять українців
"СРОЧНО, ШОК, ЖЕСТЬ". Як YouTube допоміг Зеленському стати президентом
2019 у статтях "Української правди". Чим жила країна
Останні новини
09:21
Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва
09:18
Проти світового порядку насильства - Анналена Бербок
09:06
Соломія Бобровська: Суспільство просто волає, що хоче бачити Зеленського і Залужного спільно і разом
09:00
ЄС передав пакет нелетального обладнання для армії Молдови
08:33
Генштаб: Росіяни вдарили по Києву 10 балістичними ракетами, на фронті намагаються оточити Авдіївку
08:33
фото Двоє поранених, зруйновані підприємство і ангар, пошкоджені 11 авто − наслідки удару по Одещині
08:18
КПП у Дорогуську повністю розблокований, на проїзд всієї черги вантажівок потрібно більше доби
08:06
Втрати Росії у війні сягнули 341 500 солдатів
07:50
Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом – ЗМІ
07:37
фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53
Усі новини...
Реклама: