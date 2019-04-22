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Порошенко минимально победил Зеленского среди военных на передовой

Понедельник, 22 апреля 2019, 17:57
Порошенко минимально победил Зеленского среди военных на передовой
Михаил Маркив, АП

Действующий президент Петр Порошенко с небольшим отрывом победил Владимира Зеленского на участках на территории воинских частей в Луганской и Донецкой областях.

Об этом в понедельник пишет Kyivpost.

Издание указывает, что после подсчета 98% голосов, Порошенко выиграл в 46 из 79 специальных избирательных участков для военнослужащих в Донецкой и Луганской областях, получив не менее 17 379 голосов, или 48,7%.

Зеленский получил не менее 16 489 голосов, или 46,2%, и победил в 33 военных избирательных участках.

Разница между кандидатами составила 890 голосов.

Указывается, что более 35 000 солдат и офицеров на Донбассе проголосовали во втором туре выборов.

В то же время большое количество бюллетеней было испорчено в зоне боевых действий. Военные избиратели портили до 5% своих бюллетеней на участках. На национальном уровне этот показатель составляет 2,31%.

В первом туре 31 марта нынешний главнокомандующий также победил Зеленского с минимальным отрывом.

 

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Напомним:

  • 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.
  • Согласно данным экзит-пола, за Зеленского отдали голоса 73% опрошенных украинцев, за Петра Порошенко – 25.5%.
  • Президент Петр Порошенко заявил, что он и его команда готовы помогать в переходный период новому президенту Владимиру Зеленскому.
  • Позже Порошенко поздравилсвоего оппонента шоумена Владимира Зеленского с победой на выборах.

"Украинская правда" в Threads

Темы: выборы президента 2019Порошенкоармия
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