Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко: Мы вернемся на Банковую после следующих выборов

Понедельник, 22 апреля 2019, 19:49
Порошенко: Мы вернемся на Банковую после следующих выборов
АП

У Администрации президента собрались сторонники президента Петра Порошенко, который впоследствии вышел к ним и поблагодарил за поддержку.

Порошенко вышел из администрации вместе с женой Мариной к людям, которые скандировали "спасибо".

"Дорогие украинцы, и я вас благодарю. Все, кто пришел сейчас на улицу Банковую. Украинцы по-разному провожали президентов: в 2004 году во время нашей Помаранчевой революции, в 2014 году во время Революции Достоинства, но такого, как сейчас Украина еще не видела. Это стало возможным благодаря вам", - начал президент.

Он сказал, что накануне в Мыстецьком арсенале обратился к украинцам со словами британского премьера Уинстона Черчилля, лейтмотив которых был никогда не сдавайся.

"А еще Черчилль сказал, что победа - это дорога от поражения к поражению. Это нам не подходит. Мы будем двигаться от победы через поражение к новой победе", - подчеркнул Порошенко.

"Мы объединяемся для того, чтобы обеспечить наши общие победы уже в ближайшем будущем. Совместно мы идем побеждать на парламентских выборах. Совместно мы вернемся на улицу Банковую после следующих президентских выборов", - заявил Порошенко.

 
Валентина Романенко, УП

Читайте также: Президент ненависти. Чего стоит бояться Зеленскому

Напомним:

  • 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.
  • Согласно данным экзит-пола, за Зеленского отдали голоса 73% опрошенных украинцев, за Петра Порошенко – 25.5%.
  • Президент Петр Порошенко заявил, что он и его команда готовы помогать в переходный период новому президенту Владимиру Зеленскому.
  • Позже Порошенко поздравил своего оппонента шоумена Владимира Зеленского с победой на выборах.

Мария Думанская, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Порошенкоакции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
21:17
Правительство продлило отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников до 2025 года
21:13
Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов
21:09
Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, которые находятся там законно
Все новости...
Реклама: