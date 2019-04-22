Порошенко: Мы вернемся на Банковую после следующих выборов

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Понедельник, 22 апреля 2019, 19:49

У Администрации президента собрались сторонники президента Петра Порошенко, который впоследствии вышел к ним и поблагодарил за поддержку.

Порошенко вышел из администрации вместе с женой Мариной к людям, которые скандировали "спасибо".

"Дорогие украинцы, и я вас благодарю. Все, кто пришел сейчас на улицу Банковую. Украинцы по-разному провожали президентов: в 2004 году во время нашей Помаранчевой революции, в 2014 году во время Революции Достоинства, но такого, как сейчас Украина еще не видела. Это стало возможным благодаря вам", - начал президент.

Он сказал, что накануне в Мыстецьком арсенале обратился к украинцам со словами британского премьера Уинстона Черчилля, лейтмотив которых был никогда не сдавайся.

"А еще Черчилль сказал, что победа - это дорога от поражения к поражению. Это нам не подходит. Мы будем двигаться от победы через поражение к новой победе", - подчеркнул Порошенко.

"Мы объединяемся для того, чтобы обеспечить наши общие победы уже в ближайшем будущем. Совместно мы идем побеждать на парламентских выборах. Совместно мы вернемся на улицу Банковую после следующих президентских выборов", - заявил Порошенко.

 
Валентина Романенко, УП

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Напомним:

  • 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.
  • Согласно данным экзит-пола, за Зеленского отдали голоса 73% опрошенных украинцев, за Петра Порошенко – 25.5%.
  • Президент Петр Порошенко заявил, что он и его команда готовы помогать в переходный период новому президенту Владимиру Зеленскому.
  • Позже Порошенко поздравилсвоего оппонента шоумена Владимира Зеленского с победой на выборах.

Мария Думанская, УП

Темы: Порошенко акции
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