Джемілєв заявив, що кримські татари будуть "у конструктивній опозиції до Зеленського"

Народний депутат Мустафа Джемілєв заявив, що кримські татари будуть у "конструктивній опозиції" до Володимира Зеленського, який, за попередніми даними, перемагає на президентських виборах.

Про це Джемілєв повідомив у коментарі "Крим.Реалії".

"Ми – команда Петра Порошенка, і кримські татари його активно підтримують. Майже очевидно, що ми будемо в опозиції, але в опозиції конструктивній. Все, що може зробити новий президент на благо держави і питань, які ми вважаємо правильними – повністю його підтримуватимемо. Але якщо щось суперечитиме нашим ідеям, українській державі, нашому народові – ми подаватимемо свій голос", – пояснив Джемілєв.

Він додав, що для України головне – зберегти стабільність.

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