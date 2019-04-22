Джемілєв заявив, що кримські татари будуть "у конструктивній опозиції до Зеленського"
Народний депутат Мустафа Джемілєв заявив, що кримські татари будуть у "конструктивній опозиції" до Володимира Зеленського, який, за попередніми даними, перемагає на президентських виборах.
Про це Джемілєв повідомив у коментарі "Крим.Реалії".
"Ми – команда Петра Порошенка, і кримські татари його активно підтримують. Майже очевидно, що ми будемо в опозиції, але в опозиції конструктивній. Все, що може зробити новий президент на благо держави і питань, які ми вважаємо правильними – повністю його підтримуватимемо. Але якщо щось суперечитиме нашим ідеям, українській державі, нашому народові – ми подаватимемо свій голос", – пояснив Джемілєв.
Він додав, що для України головне – зберегти стабільність.
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Нагадаємо:
- 21 квітня відбувся другий тур виборів президента України.
- Згідно з даними екзит-полу, за Зеленського віддали голоси 73% опитаних українців, за Петра Порошенка – 25.5%.
- Президент Петро Порошенко сказав, що він і його команда готові допомагати в перехідний період новому президенту Володимиру Зеленському.
- Пізніше Порошенко привітав свого опонента шоумена Володимира Зеленського з перемогою на виборах.