Джемілєв заявив, що кримські татари будуть "у конструктивній опозиції до Зеленського"

6732 перегляди
Понеділок, 22 квітня 2019, 21:37

Народний депутат Мустафа Джемілєв заявив, що кримські татари будуть у "конструктивній опозиції" до Володимира Зеленського, який, за попередніми даними, перемагає на президентських виборах.

Про це Джемілєв повідомив у коментарі "Крим.Реалії".

"Ми – команда Петра Порошенка, і кримські татари його активно підтримують. Майже очевидно, що ми будемо в опозиції, але в опозиції конструктивній. Все, що може зробити новий президент на благо держави і питань, які ми вважаємо правильними – повністю його підтримуватимемо. Але якщо щось суперечитиме нашим ідеям, українській державі, нашому народові – ми подаватимемо свій голос", – пояснив Джемілєв.

Він додав, що для України головне – зберегти стабільність.

Читайте також: Президент ненависті. Чого варто боятися Зеленському

Нагадаємо:

  • 21 квітня відбувся другий тур виборів президента України.
  • Згідно з даними екзит-полу, за Зеленського віддали голоси 73% опитаних українців, за Петра Порошенка – 25.5%.
  • Президент Петро Порошенко сказав, що він і його команда готові допомагати в перехідний період новому президенту Володимиру Зеленському.  
  • Пізніше Порошенко привітав свого опонента шоумена Володимира Зеленського з перемогою на виборах.

Теми: Джемілєв кримські татари Зеленський опозиція
powered by lun.ua
Матеріали за темою
Джемілєв назвав кількість голосуючих з окупованого Криму: 700-800 21 квітня 2019, 19:36
Джемілєв – Зеленському: Відповіді про Крим хотів почути особисто, а не від штабу 16 квітня 2019, 15:22
У Зеленського відповіли про окупований Крим і зустріч там з Путіним 15 квітня 2019, 16:03
Усі новини
Головні новини
Гройсман залишить команду Порошенка і піде на вибори з іншою політичною силою
"Нафтогаз" погодив із урядом зменшення ціни на газ для населення
Голова Миколаївської ОДА йде у відставку
Порошенко мінімально переміг Зеленського серед військових на передовій
Усі новини
здоров'я

Фтор: навіщо він нам і де його взяти

їжа

7 овочів, які варто почати їсти, хоч ви їх і ненавидите

Досвід

Найстаріші спортсмени світу про свій шлях до успіху

психологія

6 ознак того, що ви застрягли в рутині стосунків і поради, як це виправити