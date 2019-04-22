Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Джемілєв заявив, що кримські татари будуть "у конструктивній опозиції до Зеленського"

Понеділок, 22 квітня 2019, 21:37

Народний депутат Мустафа Джемілєв заявив, що кримські татари будуть у "конструктивній опозиції" до Володимира Зеленського, який, за попередніми даними, перемагає на президентських виборах.

Про це Джемілєв повідомив у коментарі "Крим.Реалії".

"Ми – команда Петра Порошенка, і кримські татари його активно підтримують. Майже очевидно, що ми будемо в опозиції, але в опозиції конструктивній. Все, що може зробити новий президент на благо держави і питань, які ми вважаємо правильними – повністю його підтримуватимемо. Але якщо щось суперечитиме нашим ідеям, українській державі, нашому народові – ми подаватимемо свій голос", – пояснив Джемілєв.

Він додав, що для України головне – зберегти стабільність.

Читайте також: Президент ненависті. Чого варто боятися Зеленському

Нагадаємо:

  • 21 квітня відбувся другий тур виборів президента України.
  • Згідно з даними екзит-полу, за Зеленського віддали голоси 73% опитаних українців, за Петра Порошенка – 25.5%.
  • Президент Петро Порошенко сказав, що він і його команда готові допомагати в перехідний період новому президенту Володимиру Зеленському.  
  • Пізніше Порошенко привітав свого опонента шоумена Володимира Зеленського з перемогою на виборах.

Теми: Джемілєвкримські татариЗеленськийопозиція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

Усі новини...
Джемілєв
Активістів, вивезених у Крим, вдається рятувати завдяки корупції російських силовиків – Джемілєв
Джемілєв розповів, який варіант пропонувала Туреччина для порятунку бійців з "Азовсталі"
Суд окупантів у Криму "ув’язнив" Джемілєва на два роки
Останні новини
09:21
Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва
09:18
Проти світового порядку насильства - Анналена Бербок
09:06
Соломія Бобровська: Суспільство просто волає, що хоче бачити Зеленського і Залужного спільно і разом
09:00
ЄС передав пакет нелетального обладнання для армії Молдови
08:33
Генштаб: Росіяни вдарили по Києву 10 балістичними ракетами, на фронті намагаються оточити Авдіївку
08:33
фото Двоє поранених, зруйновані підприємство і ангар, пошкоджені 11 авто − наслідки удару по Одещині
08:18
КПП у Дорогуську повністю розблокований, на проїзд всієї черги вантажівок потрібно більше доби
08:06
Втрати Росії у війні сягнули 341 500 солдатів
07:50
Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом – ЗМІ
07:37
фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53
Усі новини...
Реклама: