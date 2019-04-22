Джемилев заявил, что крымские татары будут "в конструктивной оппозиции к Зеленскому"

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Понедельник, 22 апреля 2019, 21:37

Народный депутат Мустафа Джемилев заявил, что крымские татары будут в "конструктивной оппозиции" к Владимиру Зеленскому, который, по предварительным данным, побеждает на президентских выборах.

Об этом Джемилев сообщил в комментарии "Крым.Реалии".

"Мы - команда Петра Порошенко, и крымские татары его активно поддерживают. Почти очевидно, что мы будем в оппозиции, но в оппозиции конструктивной. Все, что может сделать новый президент на благо государства и вопросов, которые мы считаем правильными - полностью будем его поддерживать. Но если что-то будет противоречить нашим идеям, украинскому государству, нашему народу - мы будем подавать свой голос", - пояснил Джемилев.

Он добавил, что для Украины главное - сохранить стабильность.

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Напомним:

  • 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.
  • Согласно данным экзит-пола, за Зеленского отдали голоса 73% опрошенных украинцев, за Петра Порошенко – 25.5%.
  • Президент Петр Порошенко заявил, что он и его команда готовы помогать в переходный период новому президенту Владимиру Зеленскому.
  • Позже Порошенко поздравил своего оппонента шоумена Владимира Зеленского с победой на выборах.

Темы: Джемилев крымские татары Зеленский оппозиция
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