Джемилев заявил, что крымские татары будут "в конструктивной оппозиции к Зеленскому"

Народный депутат Мустафа Джемилев заявил, что крымские татары будут в "конструктивной оппозиции" к Владимиру Зеленскому, который, по предварительным данным, побеждает на президентских выборах.

Об этом Джемилев сообщил в комментарии "Крым.Реалии".

"Мы - команда Петра Порошенко, и крымские татары его активно поддерживают. Почти очевидно, что мы будем в оппозиции, но в оппозиции конструктивной. Все, что может сделать новый президент на благо государства и вопросов, которые мы считаем правильными - полностью будем его поддерживать. Но если что-то будет противоречить нашим идеям, украинскому государству, нашему народу - мы будем подавать свой голос", - пояснил Джемилев.

Он добавил, что для Украины главное - сохранить стабильность.

Читайте также: Президент ненависти. Чего стоит бояться Зеленскому

Напомним: