У Держдепартаменті США заявили, що з нетерпінням чекають на співпрацю із Зеленським
У Державному департаменті США привітали Володимира Зеленського з перемогою на президентських виборах.
Про це йдеться в опублікованому прес-релізі американського відомства.
"Сполучені Штати вітають Володимира Зеленського з перемогою на президентських виборах в Україні. Ми також вітаємо український народ з проведенням виборів, які відображають яскраву демократію України через п'ять років після Революції Гідності 2014 року та після п'ятирічної безжалісної російської агресії", - зазначають у Держдепартаменті США.
У Держдепі відмітили, що вибори в Україні були "мирними, конкурентними, і результат відображав волю народу" і додали, що підтримують попередній звіт ОБСЄ про вибори.
"Ми з нетерпінням чекаємо співпраці з новообраним президентом Володимиром Зеленським для просування спільної мети наших двох країн - безпечної, процвітаючої, демократичної та вільної України", - наголосили в американському відомстві.
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Нагадаємо:
- 21 квітня відбувся другий тур виборів президента України.
- Згідно з даними екзит-полу, за Зеленського віддали голоси 73% опитаних українців, за Петра Порошенка – 25.5%.
- Президент Петро Порошенко сказав, що він і його команда готові допомагати в перехідний період новому президенту Володимиру Зеленському.
- Пізніше Порошенко привітав свого опонента шоумена Володимира Зеленського з перемогою на виборах.