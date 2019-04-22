У Держдепартаменті США заявили, що з нетерпінням чекають на співпрацю із Зеленським

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Понеділок, 22 квітня 2019, 23:20
Ельдар Сарахман, УП

У Державному департаменті США привітали Володимира Зеленського з перемогою на президентських виборах.

Про це йдеться в опублікованому прес-релізі американського відомства.

"Сполучені Штати вітають Володимира Зеленського з перемогою на президентських виборах в Україні. Ми також вітаємо український народ з проведенням виборів, які відображають яскраву демократію України через п'ять років після Революції Гідності 2014 року та після п'ятирічної безжалісної російської агресії", - зазначають у Держдепартаменті США.

У Держдепі відмітили, що вибори в Україні були "мирними, конкурентними, і результат відображав волю народу" і додали, що підтримують попередній звіт ОБСЄ про вибори.

"Ми з нетерпінням чекаємо співпраці з новообраним президентом Володимиром Зеленським для просування спільної мети наших двох країн - безпечної, процвітаючої, демократичної та вільної України", - наголосили в американському відомстві.

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Нагадаємо:

  • 21 квітня відбувся другий тур виборів президента України.
  • Згідно з даними екзит-полу, за Зеленського віддали голоси 73% опитаних українців, за Петра Порошенка – 25.5%.
  • Президент Петро Порошенко сказав, що він і його команда готові допомагати в перехідний період новому президенту Володимиру Зеленському.  
  • Пізніше Порошенко привітав свого опонента шоумена Володимира Зеленського з перемогою на виборах.

Українська правда

Теми: США Зеленський вибори президента 2019
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