У Держдепартаменті США заявили, що з нетерпінням чекають на співпрацю із Зеленським

У Державному департаменті США привітали Володимира Зеленського з перемогою на президентських виборах.

Про це йдеться в опублікованому прес-релізі американського відомства.

"Сполучені Штати вітають Володимира Зеленського з перемогою на президентських виборах в Україні. Ми також вітаємо український народ з проведенням виборів, які відображають яскраву демократію України через п'ять років після Революції Гідності 2014 року та після п'ятирічної безжалісної російської агресії", - зазначають у Держдепартаменті США.

У Держдепі відмітили, що вибори в Україні були "мирними, конкурентними, і результат відображав волю народу" і додали, що підтримують попередній звіт ОБСЄ про вибори.

"Ми з нетерпінням чекаємо співпраці з новообраним президентом Володимиром Зеленським для просування спільної мети наших двох країн - безпечної, процвітаючої, демократичної та вільної України", - наголосили в американському відомстві.

Читайте також: Президент ненависті. Чого варто боятися Зеленському

Нагадаємо: