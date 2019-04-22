В Госдепартаменте США заявили, что с нетерпением ждут сотрудничества с Зеленским
В Государственном департаменте США поздравили Владимира Зеленского с победой на президентских выборах.
Об этом говорится в опубликованном пресс-релизе американского ведомства.
"Соединенные Штаты приветствуют Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине. Мы также приветствуем украинский народ с проведением выборов, которые отражают яркую демократию Украины через пять лет после Революции Достоинства 2014 года и после пятилетней безжалостной российской агрессии", - отмечают в Госдепартаменте США.
В Госдепе отметили, что выборы в Украине были "мирными, конкурентными, и результат отражал волю народа" и добавили, что поддерживают предварительный отчет ОБСЕ о выборах.
"Мы с нетерпением ждем сотрудничества с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским для продвижения общей цели наших двух стран - безопасной, процветающей, демократической и свободной Украины", - отметили в американском ведомстве.
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Напомним:
- 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.
- Согласно данным экзит-пола, за Зеленского отдали голоса 73% опрошенных украинцев, за Петра Порошенко – 25.5%.
- Президент Петр Порошенко заявил, что он и его команда готовы помогать в переходный период новому президенту Владимиру Зеленскому.
- Позже Порошенко поздравил своего оппонента шоумена Владимира Зеленского с победой на выборах.