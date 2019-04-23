Земан привітав Зеленського, вважає, що українці хочуть менше націоналістичних гасел

Президент Чехії Мілош Земан привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України. Він вважає, що українці хочуть країну з меншою кількістю націоналістичних гасел.

Про це повідомляє прес-служба президента Чехії.

"Дозвольте сердечно привітати вас з обранням на пост президента України. Ваша перемога є доказом волі більшості громадян України змінити нинішню ситуацію і малоефективне керівництво країни. Також це говорить про те, що українці не втрачають надії на покращення політичних, економічних і соціальних умов у країні", — йдеться в заяві Земана.

"Обравши вас, ваші співгромадяни підтвердили, що не відмовились від амбіцій побудувати демократичну, вільну, процвітаючу і мирну Україну, яка буде менше ніж про націоналістичні гасла дбати про дійсно прозоре управління і покращення життя кожної людини шляхом проведення структурних реформ", - вважає Земан.

Президент Чехії запевнив Зеленського, що "Чехія і надалі буде допомагати проведенню реформ в Україні і підтримувати європейські устремління України".

"Цього буду домагатися і я особисто, оскільки мені дуже важливий позитивний розвиток України і поглиблення відносин між нашими країнами у всіх сферах", - йдеться у зверненні.

Земан запросив Зеленського відвідати Прагу з офіційним візитом. Він завершив своє привітання гаслом: "Слава Україні!".

Нагадаємо: