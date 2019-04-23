Земан привітав Зеленського, вважає, що українці хочуть менше націоналістичних гасел
Президент Чехії Мілош Земан привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України. Він вважає, що українці хочуть країну з меншою кількістю націоналістичних гасел.
Про це повідомляє прес-служба президента Чехії.
"Дозвольте сердечно привітати вас з обранням на пост президента України. Ваша перемога є доказом волі більшості громадян України змінити нинішню ситуацію і малоефективне керівництво країни. Також це говорить про те, що українці не втрачають надії на покращення політичних, економічних і соціальних умов у країні", — йдеться в заяві Земана.
"Обравши вас, ваші співгромадяни підтвердили, що не відмовились від амбіцій побудувати демократичну, вільну, процвітаючу і мирну Україну, яка буде менше ніж про націоналістичні гасла дбати про дійсно прозоре управління і покращення життя кожної людини шляхом проведення структурних реформ", - вважає Земан.
Президент Чехії запевнив Зеленського, що "Чехія і надалі буде допомагати проведенню реформ в Україні і підтримувати європейські устремління України".
"Цього буду домагатися і я особисто, оскільки мені дуже важливий позитивний розвиток України і поглиблення відносин між нашими країнами у всіх сферах", - йдеться у зверненні.
Земан запросив Зеленського відвідати Прагу з офіційним візитом. Він завершив своє привітання гаслом: "Слава Україні!".
Нагадаємо:
- 21 квітня в Україні пройшов другий тур президентських виборів.
- Центральна виборча комісія опрацювала понад 99% електронних протоколів другого туру виборів президента України. Володимир Зеленський набирає 73.22% голосів, Петро Порошенко - 24.45%.
- Зеленського вже привітав президент США, Франції, Білорусі та інші світові лідери.
- Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що вибори президента України відбулися, і в України і РФ з'явився шанс на "відродження вбитої економічної взаємодії".
- Раніше лідер Чечні Рамзан Кадиров побажав переможцю українських президентських виборів Володимиру Зеленському "удачі в єднанні народів України і Росії", а в РПЦ заявили, що чинний президент Петро Порошенко "отримав те, що заслужив".