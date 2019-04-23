Земан поздравил Зеленского, считает, что украинцы хотят меньше националистических лозунгов

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Вторник, 23 апреля 2019, 04:23

Президент Чехии Милош Земан поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины. Он считает, что украинцы хотят страну с меньшим количеством националистических лозунгов.

Об этом сообщает пресс-служба президента Чехии.

"Позвольте сердечно поздравить вас с избранием на пост президента Украины. Ваша победа является доказательством воли большинства граждан Украины изменить нынешнюю ситуацию и малоэффективное руководство страны. Также это говорит о том, что украинцы не теряют надежды на улучшение политических, экономических и социальных условий в стране", - говорится в заявлении Земана.

"Выбрав вас, ваши сограждане подтвердили, не отказались от амбиций построить демократическое, свободное, процветающее и мирное Украины, которая будет меньше чем о националистические лозунги заботиться о действительно прозрачное управление и улучшение жизни каждого человека путем проведения структурных реформ", - считает Земан.

Президент Чехии заверил Зеленского, что "Чехия и в дальнейшем будет помогать проведению реформ в Украине и поддерживать европейские устремления Украины".

"Этого буду добиваться и я лично, поскольку мне очень важен положительное развитие Украины и углубление отношений между нашими странами во всех сферах", - говорится в обращении.

Земан пригласил Зеленского посетить Прагу с официальным визитом. Он завершил свое поздравление лозунгом: "Слава Украине!".

Напомним:

  • 21 апреля в Украине прошел второй тур президентских выборов.
  • Центральная избирательная комиссия обработала более 99% электронных протоколов второго тура выборов президента Украины. Владимир Зеленский набирает 73.22% голосов, Петр Порошенко - 24.45%.
  • Зеленского уже поздравил президент США, Франции, Беларуси и другие мировые лидеры.
  • Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что выборы президента Украины состоялись, и между странами появился шанс на "возрождение убитой экономического взаимодействия".
  • Ранее лидер Чечни Рамзан Кадыров пожелал победителю украинских президентских выборов Владимиру Зеленскому "удачи в единении народов Украины и России", а в РПЦ заявили, что действующий президент Петр Порошенко "получил то, что заслужил".

Темы: Зеленский Чехия выборы президента 2019
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