Земан поздравил Зеленского, считает, что украинцы хотят меньше националистических лозунгов

Президент Чехии Милош Земан поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины. Он считает, что украинцы хотят страну с меньшим количеством националистических лозунгов.

Об этом сообщает пресс-служба президента Чехии.

"Позвольте сердечно поздравить вас с избранием на пост президента Украины. Ваша победа является доказательством воли большинства граждан Украины изменить нынешнюю ситуацию и малоэффективное руководство страны. Также это говорит о том, что украинцы не теряют надежды на улучшение политических, экономических и социальных условий в стране", - говорится в заявлении Земана.

"Выбрав вас, ваши сограждане подтвердили, не отказались от амбиций построить демократическое, свободное, процветающее и мирное Украины, которая будет меньше чем о националистические лозунги заботиться о действительно прозрачное управление и улучшение жизни каждого человека путем проведения структурных реформ", - считает Земан.

Президент Чехии заверил Зеленского, что "Чехия и в дальнейшем будет помогать проведению реформ в Украине и поддерживать европейские устремления Украины".

"Этого буду добиваться и я лично, поскольку мне очень важен положительное развитие Украины и углубление отношений между нашими странами во всех сферах", - говорится в обращении.

Земан пригласил Зеленского посетить Прагу с официальным визитом. Он завершил свое поздравление лозунгом: "Слава Украине!".

Напомним: