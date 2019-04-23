У Раді звернулися з вимогами до Зеленського

Кілька фракцій Верховної ради виступили з вимогами до новообраного президента України Володимира Зеленського з вимогою розповісти про свої кроки на посаді голови держави, а також розповіли про свої очікування від нього.

Відповідні заяви були озвучені під час пленарного засідання парламенту у вівторок.

Так, голова фракцій "Народний фронт" Максим Бурбак заявив, що 21 квітня Україна обрала нового президента і його основне завдання - повернути окуповані території та захистити країну від російської агресії.

Він зазначив, що за попередні п'ять років Україна отримала безвіз, здобула енергетичну незалежність, домоглася санкцій проти РФ, покращила фінансування своєї армії та багато іншого і ці здобутки треба захистити.

"Сфера відповідальності президента чітко прописана у Конституції - безпека, армія, захист прав і свобод, зовнішня політика. І президент зобов'язаний дотримуватися основного закону, де тепер чітко зазначено, що Україна прямує в НАТО і ЄС. Такою є воля українського народу", - сказав Бурбак.

Він наголосив, що Зеленський зобов'язаний дотримуватися цього курсу, а всі спроби капітулювати перед Росією недопустимі.

"Президент, уряд і парламент мають разом працювати задля успіху країни. Очікуємо почути від нового президента про заплановані кроки на перші сто днів, перший рік і на весь термін. Тепер Україна як ніколи потребує чесності і реалізму", - підсумував Бурбак.

Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко заявив, що 21 квітня українці нокаутували стару "систему жадібності і олігархату", але вона може відродитися, якщо не будуть впроваджені попереджувальні кроки.

Зокрема, він наголосив на необхідності ухвалити закон про імпічмент, який змусить президента, незалежно від прізвища, бути відповідальним перед народом.

Ляшко підкреслив, що вимагає від нового президента припинення "епохи бідності" - зниження тарифів, підвищення зарплат та пенсії та інше.

"Коли нова команда каже, що президент за це не відповідальний, то хочу нагадати, що президент може скасовувати рішення уряду. І саме Порошенко підписав рішення про угоду МВФ", - сказав лідер "РПЛ".

"Ми звертаємося до нового президента, негайно переглянути угоду з МВФ і скасувати рішення уряду про підвищення тарифів", - додав Ляшко.

Голова фракції "Самопоміч" Олег Березюк зазначив, що президент - не монарх, а слуга українського народу, тому у першу чергу необхідно зняти недоторканність з нардепів і самого голови держави.

Він додав, що наразі від президента очікують прозорого оборонного бюджету, безпеки, у тому числі енергетичної, закону про руйнацію "Роттердам+" та інші кроки в інтересах народу.

Щодо необхідності негайного ухвалення закону про імпічмент наголосив і представник фракції "Батьківщина" Андрій Кожемякін.

За його словами, відповідний документ фракцією був зареєстрований ще у 2014 році і тепер його вимагають включити до порядку денного Ради.

Також він зазначив, що українці зробили свій вибір, обрали нового президента демократичним шляхом і цей вибір слід поважати.

Кожем'якін заявив, що від Зеленського чекають грунтовних змін.

"Від нового президента і нас з вами залежить, чи будуть вони (зміни - ред.) поверховими і чи призведуть до глобальних змін у майбутньому", - сказав він.

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