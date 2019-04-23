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В Раде обратились с требованиями к Зеленскому

Вторник, 23 апреля 2019, 11:15
В Раде обратились с требованиями к Зеленскому

Несколько фракций Верховной Рады выступили с требованиями к новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием рассказать о своих шагах на посту главы государства, а также рассказали о своих ожиданиях от него.

Соответствующие заявления были озвучены во время пленарного заседания парламента во вторник.

Так, председатель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак заявил, что 21 апреля Украина выбрала нового президента и его основная задача - вернуть оккупированные территории и защитить страну от российской агрессии.

Он отметил, что за предыдущие пять лет Украина получила безвиз, энергетическую независимость, добилась санкций против РФ, улучшила финансирование своей армии и многое другое и эти достижения надо защитить.

"Сфера ответственности президента четко прописана в Конституции - безопасность, армия, защита прав и свобод, внешняя политика. И президент обязан придерживаться основного закона, где теперь четко указано, что Украина идет в НАТО и ЕС. Такова воля украинского народа", - сказал Бурбак.

Он отметил, что Зеленский обязан следовать этому курсу, а все попытки капитулировать перед Россией недопустимы.

"Президент, правительство и парламент должны вместе работать ради успеха страны. Ожидаем услышать от нового президента о запланированных шагах на первые сто дней, первый год и на весь срок. Теперь Украина как никогда нуждается в честности и реализме", - подытожил Бурбак.

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что 21 апреля украинцы нокаутировали старую "систему жадности и олигархата", но она может возродиться, если не будут введены предупредительные шаги.

В частности, он отметил необходимость принять закон об импичменте, который заставит президента, независимо от фамилии, быть ответственным перед народом.

Ляшко подчеркнул, что требует от нового президента прекращения "эпохи бедности" - снижение тарифов, повышения зарплат, пенсий и прочее.

"Когда новая команда говорит, что президент за это не ответственен, то хочу напомнить, что президент может отменять решения правительства. И именно Порошенко подписал решение о соглашении с МВФ", - сказал лидер "РПЛ".

"Мы обращаемся к новому президенту, немедленно пересмотреть соглашение с МВФ и отменить решение правительства о повышении тарифов", - добавил Ляшко.

Председатель фракции "Самопомощь" Олег Березюк отметил, что президент - не монарх, а слуга украинского народа, поэтому в первую очередь необходимо снять неприкосновенность с нардепов и самого главы государства.

Он добавил, что пока от президента ожидают прозрачного оборонного бюджета, безопасности, в том числе энергетической, закона о разрушении "Роттердам +" и другие шаги в интересах народа.

О необходимости немедленного принятия закона об импичменте заявил и представитель фракции "Батькивщина" Андрей Кожемякин.

По его словам, соответствующий документ фракцией был зарегистрирован еще в 2014 году и теперь его требуют включить в повестку дня Рады.

Также он отметил, что украинцы сделали свой выбор, выбрали нового президента демократическим путем и этот выбор следует уважать.

Кожемякин заявил, что от Зеленского ждут фундаментальных изменений.

"От нового президента и нас с вами зависит, будут ли они (изменения - ред.) поверхностными  и приведут ли к глобальным изменениям в будущем", - сказал он.

Напомним:

  • Ранее шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский заявлял, что в случае победы на выборах планирует подать закон об импичменте, а о роспуске Верховной Рады будет думать.
  • 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.
  • Согласно данным экзит-пола, за Зеленского отдали голоса 73% опрошенных украинцев, за Петра Порошенко – 25.5%.
  • Президент Петр Порошенко заявил, что он и его команда готовы помогать в переходный период новому президенту Владимиру Зеленскому.

Яна Миланова, УП

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Темы: Верховная РадаЗеленскийпрезидентвыборы президента 2019
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