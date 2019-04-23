Дерибан землі для Іванющенка: від суду звільнили чиновників зі справи Довгого

Суд звільнив від відповідальності обвинувачених у незаконному відчуженні землі Жукова острова в Києві.

Відповідне рішення Шевченківський районний суд Києва ухвалив 12 квітня.

Обвинувачені попросили звільнити їх у зв’язку із закінченням строків давності, прокурори ініціативу підтримали.

При цьому підсудні свою провину не визнали і не захотіли давати показання.

Суд не вирішував питання їхньої винуватості, а розглянувши докази і версію слідства, вирішив відпустити обвинувачених, бо з моменту суперечливих подій минуло 10 років.

Раніше у причетності до корупційних земельних схем підозрювали народного депутата і екс-секретаря Київради Олеся Довгого.

Столична прокуратура інкримінувала зловживання владою трьом колишнім чиновинкам Київської міської ради: заступнику голови КМДА – начальнику Головного управління земельних ресурсів Анатолію Муховикову та двом його підлеглим, начальнику юруправління Ніні Гуйт і районного відділу землевпорядкування Олександру Найдьонову.

За пособництво у справі проходила голова правління житлового кооперативу "Технолог" Тетяна Селецька.

У 2007-2008 роках "Технологу" виділили 10 земельних ділянок загальною площею 44,25 га. Земля була розташована на території ландшафтного заказника місцевого значення "Острів Жуків" і вартувала 81 726 691 гривень. Однак попри це ЖК отримав землю безкоштовно і для забудови, хоча будь-яке будівництво на землі заказника заборонене.

Крім того, ще 65,13 га, частина з яких також знаходилась у межах "Острова Жуків", виділили іншому кооперативу – "Котміст". Серед його засновників також була Селецька.

На цих територіях соратник екс-президента Віктора Януковича Юрій Іванющенко зводив маєток, який журналісти називали "Межигір’я-2".

Звільняючи підсудних від відповідальності суд також повернув їм застави (від 500 тисяч до 1 мільйона), скасував арешти майна і земельних ділянок.

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