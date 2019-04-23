Дерибан земли для Иванющенко: от суда освободили чиновников из дела Довгого

Суд освободил от ответственности обвиняемых в незаконном отчуждении земли Жукова острова в Киеве.

Соответствующее решение Шевченковский районный суд Киева принял 12 апреля.

Обвиняемые попросили освободить их в связи с истечением сроков давности, прокуроры инициативу поддержали.

При этом подсудимые свою вину не признали и не захотели давать показания.

Суд не решал вопрос их виновности, а рассмотрев доводы и версию следствия, решил отпустить обвиняемых, поскольку с момента противоречивых событий прошло 10 лет.

Ранее в причастности к коррупционным земельным схемам подозревали народного депутата и экс-секретаря Киевсовета Олеся Довгого.

Столичная прокуратура инкриминировали злоупотребление властью трем бывшим чиновинкам Киевского городского совета: заместителю главы КГГА – начальнику Главного управления земельных ресурсов Анатолию Муховикову и двум его подчиненным, начальнику юруправления Нине Гуйт и районного отдела землеустройства Александру Найденову.

За пособничество в деле проходила председатель правления жилищного кооператива "Технолог" Татьяна Селецкая.

В 2007-2008 годах "Технологу" выделили 10 земельных участков общей площадью 44,25 га. Земля была расположена на территории ландшафтного заказника местного значения "Остров Жуков" и стоила 81 726 691 гривен. Однако несмотря на это, ЖК получил землю бесплатно и для застройки, хотя любое строительство на земле заказника запрещено.

Кроме того, еще 65,13 га, часть из которых также находилась в пределах "Острова Жуков", выделили другому кооперативу – "Котмист". Среди его учредителей также была Селецкая.

На этих территориях соратник экс-президента Виктора Януковича Юрий Иванющенко строил имение, которое журналисты называли "Межигорье-2".

Освобождая подсудимых от ответственности суд также вернул им залоги (от 500 тысяч до 1 миллиона), отменил аресты имущества и земельных участков.

Читайте также: "Секретарь дьявола". Как Луценко ловил и не поймал Довгого"

За что ГПУ хочет лишить неприкосновенности пятерых депутатов. ДОКУМЕНТЫ

Напомним: