Дерибан земли для Иванющенко: от суда освободили чиновников из дела Довгого

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Вторник, 23 апреля 2019, 18:10

Суд освободил от ответственности обвиняемых в незаконном отчуждении земли Жукова острова в Киеве.

Соответствующее решение Шевченковский районный суд Киева принял 12 апреля.

Обвиняемые попросили освободить их в связи с истечением сроков давности, прокуроры инициативу поддержали.

При этом подсудимые свою вину не признали и не захотели давать показания.

Суд не решал вопрос их виновности, а рассмотрев доводы и версию следствия, решил отпустить обвиняемых, поскольку с момента противоречивых событий прошло 10 лет.

Ранее в причастности к коррупционным земельным схемам подозревали народного депутата и экс-секретаря Киевсовета Олеся Довгого.

Столичная прокуратура инкриминировали злоупотребление властью трем бывшим чиновинкам Киевского городского совета: заместителю главы КГГА – начальнику Главного управления земельных ресурсов Анатолию Муховикову и двум его подчиненным, начальнику юруправления Нине Гуйт и районного отдела землеустройства Александру Найденову.

За пособничество в деле проходила председатель правления жилищного кооператива "Технолог" Татьяна Селецкая.

В 2007-2008 годах "Технологу" выделили 10 земельных участков общей площадью 44,25 га. Земля была расположена на территории ландшафтного заказника местного значения "Остров Жуков" и стоила 81 726 691 гривен. Однако несмотря на это, ЖК получил землю бесплатно и для застройки, хотя любое строительство на земле заказника запрещено.

Кроме того, еще 65,13 га, часть из которых также находилась в пределах "Острова Жуков", выделили другому кооперативу – "Котмист". Среди его учредителей также была Селецкая.

На этих территориях соратник экс-президента Виктора Януковича Юрий Иванющенко строил имение, которое журналисты называли "Межигорье-2".

Освобождая подсудимых от ответственности суд также вернул им залоги (от 500 тысяч до 1 миллиона), отменил аресты имущества и земельных участков.

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За что ГПУ хочет лишить неприкосновенности пятерых депутатов. ДОКУМЕНТЫ

Напомним:

  • В феврале 2017 года ГПУ объявила о подозрении Муховикову и еще 3 экс-чиновникам команды Леонида Черновецкого за злоупотребление властью при выделении земли в пределах Жукова острова.
  • В марте 2017 года Генпрокуратура сообщила, что завершила досудебное расследование по Муховикову.
  • Антикоррупционная прокуратура подозревала в причастности к махинациям с землей нардепа группы "Воля народа" Олеся Довгого.
  • Из-за этого в июле 2017 года Верховная Рада даже сняла с Довгого неприкосновенность.
  • Однако позже стало известно, что дело против нардепа закрыли.
  • Среди причин тогда назывались десятилетняя давность, уничтожение электронной системы информационного обеспечения Киевсовета и отсутствие доказательств виновности Довгого.
  • В 2015 году Генпрокуратура заявляла, что суды вернули в собственность общины столицы земли "Острова Жуков" и земли под резиденцией "Межигорье-2".

Соня Лукашова, УП

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Темы: Киев земля Довгий Иванющенко
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