Прокуратура здивована заявами Максакової: На Тюріна вийшло слідство

У справі вбивства у березні 2017 року у Києві екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова версія про причетність спецслужб Росії базується на доказах, які були зібрані слідством, а не на показах вдови.

Про це "Українській правді" розповіла 23 квітня прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець, коментуючи слова адвоката Марії Максакової.

"Слідство свою версію не вибудовувало на показах Максакової, а розглядало всі, і в решті остаточна версія, яка пов’язана з Тюріним (головний підозрюваний в організації вбивства Вороненкова, екс-чоловік Максакової – ред.), ґрунтується виключно на доказах, які були зібрані слідством відносно виконавців, організаторів та замовника цього вбивства", – наголосила вона.

Максимець нагадала, що саме столична прокуратура вела слідство у цій справі.

Крім цього речниця столичної прокуратури додала, що до останнього часу Максакова у розмові зі слідчими не відмовлялась від версії причетності Тюріна.

"Є відеозапис її допиту, під час якого вона давала інші покази. І ми здивовані її сьогоднішнім виступом у суді", – сказала Максимець.

Речниця прокуратури звернула увагу, що 23 квітня Максакова завітала на засідання суду у провадженні, яке стосується ймовірних виконавців убивства Вороненкова, а не замовника.

"Матеріали відносно замовника та організатора убивства (Володимир Тюрін та Юрій Василенко –ред.) виділені в окреме кримінальне провадження і досудове слідство у ньому триває. Підозри їм оголошені", – наголосила Максимець.

Раніше 23 квітня адвокат удови Вороненкова Марії Максакової заявив, що вона "повністю спростовує версію Генеральної прокуратури України, згідно з якою до вбивства її чоловіка причетні спецслужби РФ".

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