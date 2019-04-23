Прокуратура здивована заявами Максакової: На Тюріна вийшло слідство

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Вівторок, 23 квітня 2019, 20:22

У справі вбивства у березні 2017 року у Києві екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова версія про причетність спецслужб Росії базується на доказах, які були зібрані слідством, а не на показах вдови.

Про це "Українській правді" розповіла 23 квітня прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець, коментуючи слова адвоката Марії Максакової.

"Слідство свою версію не вибудовувало на показах Максакової, а розглядало всі, і в решті остаточна версія, яка пов’язана з Тюріним (головний підозрюваний в організації вбивства Вороненкова, екс-чоловік Максакової – ред.), ґрунтується виключно на доказах, які були зібрані слідством відносно виконавців, організаторів та замовника цього вбивства", – наголосила вона.

Максимець нагадала, що саме столична прокуратура вела слідство у цій справі.

Крім цього речниця столичної прокуратури додала, що до останнього часу Максакова у розмові зі слідчими не відмовлялась від версії причетності Тюріна.

"Є відеозапис її допиту, під час якого вона давала інші покази. І ми здивовані її сьогоднішнім виступом у суді", – сказала Максимець.

Речниця прокуратури звернула увагу, що 23 квітня Максакова завітала на засідання суду у провадженні, яке стосується ймовірних виконавців убивства Вороненкова, а не замовника.

"Матеріали відносно замовника та організатора убивства (Володимир Тюрін та Юрій Василенко –ред.) виділені в окреме кримінальне провадження і досудове слідство у ньому триває. Підозри їм оголошені", – наголосила Максимець.

Раніше 23 квітня адвокат удови Вороненкова Марії Максакової заявив, що вона "повністю спростовує версію Генеральної прокуратури України, згідно з якою до вбивства її чоловіка причетні спецслужби РФ".

Нагадаємо:

  • Після того, як у жовтні 2018 року у Максакової виникла суперечка щодо права власності на квартиру в Києві і Москві, в російських ЗМІ з'явилося кілька інтерв'ю, де вдова звинуватила в смерті свого чоловіка його близького друга Дениса Панаїтова.
  • Цю версію, попросивши слова, Максакова озвучила на засіданні у вівторок 21 квітня.

Валентина Романенко, УП

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Теми: Вороненков прокуратура
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