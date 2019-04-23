Прокуратура удивлена ​​заявлениями Максаковой: На Тюрина вышло следствие

В деле убийства в марте 2017 в Киеве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова версия о причастности спецслужб России базируется на доказательствах, собранных следствием, а не на показаниях вдовы.

Об этом "Украинской правде" рассказала 23 апреля пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, комментируя слова адвоката Марии Максаковой.

"Следствие свою версию не выстраивало на показах Максаковой, а рассматривало все, и в конце окончательная версия, связанная с Тюриным (главный подозреваемый в организации убийства Вороненкова, экс-супруг Максаковой - ред.), основывается исключительно на доказательствах, которые были собранные следствием относительно исполнителей, организаторов и заказчика этого убийства", – отметила она.

Максимец напомнила, что именно столичная прокуратура вела следствие по этому делу.

Кроме этого спикер столичной прокуратуры добавила, что до последнего времени Максакова в разговоре со следователями не отказывалась от версии причастности Тюрина.

"Есть видеозапись ее допроса, во время которого она давала другие показания. И мы удивлены ее сегодняшним выступлением в суде", - сказала Максимец.

Спикер прокуратуры обратила внимание, что 23 апреля Максакова пришла на заседание суда в производстве, которое касается предполагаемых исполнителей убийства Вороненкова, а не заказчика.

"Материалы относительно заказчика и организатора убийства (Владимир Тюрин и Юрий Василенко -ред.) выделены в отдельное уголовное производство и досудебное следствие в нем продолжается. Подозрения им объявлены", – отметила Максимец.

Ранее 23 апреля адвокат вдовы Вороненкова Марии Максаковой заявил, что она "полностью опровергает версию Генеральной прокуратуры Украины, согласно которой к убийству ее мужа причастны спецслужбы РФ".

Напомним: