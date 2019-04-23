Максакова в суді спростовує версію ГПУ щодо вбивства Вороненкова – адвокат
Марія Максакова, вдова убитого у березні 2017 року у Києві екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова, повністю спростовує версію Генеральної прокуратури України, згідно з якою до вбивства її чоловіка причетні спецслужби РФ.
Про це "Українській правді" розповів адвокат Влад Добош.
За його словами, 23 квітня на засіданні суду Максакова спростувала версію слідства про те, що до вбивства Вороненкова причетний її колишній чоловік Володимир Тюрін та український кримінальний авторитет Юрій Василенко, вбитий у Росії на початку року.
Адвокат зазначив, що за версією вдови Вороненкова до його вбивства причетні знайомий її чоловіка Денис Панаїтов та російський бізнесмен Віталій Качур.
"Вона вважає, що її колишній чоловік не причетний до вбивства Вороненкова. А винні Качур і Панаїтов. Останній хотів заволодіти їхньою квартирою у Москві", - розповів Добош.
"У березні (2017 року - ред.) була укладена угода, згідно з якою Панаїтов мав заплатити Вороненкову 2 мільйони доларів, але вирішив не віддавати ці гроші і спланував вбивство", - пояснив версію Максакової захисник.
Він наголосив, що версія слідства, описана в обвинувальному акті про російські спецслужби та помсту Тюріна розвалюється і свідчить про те, що слідство було проведено неякісно.
"Доказів немає. Слідство було проведено неякісно, з однією метою - щоб Юрій Луценко вийшов і прозвітував про розкриття злочину", - заявив адвокат.
Він додав, що єдине, що сходиться у версії вбивства - це смерть Вороненкова та причетність кілера Павла Паршова, хоча деталі організації вбивства залишаються невідомими.
Також Добош заявив, що у суді Максакова стверджувала, що незнайома з обвинуваченими Олександром Лосем, який за версією слідства, був співорганізатором злочину, та Ярославом Тарасенком, який був за кермом "Ланоса", в якому приїхав кілер. Його затримали 16 липня 2017 року.
На думку адвоката Генпрокуратура прорахувалася, коли не перевірила версію з Панаїтовим, а генпрокурор Луценко виглядав смішно, коли стверджував про слід російських спецслужб у вбивстві Вороненкова.
На питання, чому Максакова стверджує, що її екс-чоловік Тюрін не причетний до вбивства, Добош відповів, що вона з ним спілкується і має підстави вважати його не причетним до вбивтва Вороненкова.
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Довідка: Хто такий Вороненков і що він робив в Україні
Нагадаємо:
- Уродженець Харкова Юрій Василенко, який має подвійне громадянство - РФ і України був поранений і викрадений 10 січня в Москві.
Українська прокуратура називала Василенка співучасником убивства Вороненкова.
- Дениса Вороненкова вбили пострілом у центрі Києва 23 березня 2017 року. Вбивцю Павла Паршова поранив охоронець колишнього російського депутата – і він помер у лікарні.
- У вбивці Вороненкова був спільник – Ярослав Левенець, із 2012 року він перебуває в розшуку за економічні злочини.
- Олександр Лось, як вважає слідство, був разом із Левенцем співорганізатором злочину, а саме організовував двох водіїв і кілера.
- Ярослав Тарасенко був водієм "Ланоса", в якому приїхав кілер. Його затримали 16 липня 2017 року.
- У вересні 2017 року генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що замовник убивства перебуває на території Росії і має активні контакти зі злочинними колами та спецслужбами, а "виконавці, переважно, громадяни України".
- Пізніше стало відомо, що в організації вбивства підозрюється громадянин Росії Володимир Тюрін – колишній цивільний чоловік вдови Вороненкова Марії Максакової. У березні 2018 року його оголосили в розшук в Україні.