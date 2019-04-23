Максакова в суді спростовує версію ГПУ щодо вбивства Вороненкова – адвокат

Марія Максакова, вдова убитого у березні 2017 року у Києві екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова, повністю спростовує версію Генеральної прокуратури України, згідно з якою до вбивства її чоловіка причетні спецслужби РФ.

Про це "Українській правді" розповів адвокат Влад Добош.

За його словами, 23 квітня на засіданні суду Максакова спростувала версію слідства про те, що до вбивства Вороненкова причетний її колишній чоловік Володимир Тюрін та український кримінальний авторитет Юрій Василенко, вбитий у Росії на початку року.

Адвокат зазначив, що за версією вдови Вороненкова до його вбивства причетні знайомий її чоловіка Денис Панаїтов та російський бізнесмен Віталій Качур.

"Вона вважає, що її колишній чоловік не причетний до вбивства Вороненкова. А винні Качур і Панаїтов. Останній хотів заволодіти їхньою квартирою у Москві", - розповів Добош.

"У березні (2017 року - ред.) була укладена угода, згідно з якою Панаїтов мав заплатити Вороненкову 2 мільйони доларів, але вирішив не віддавати ці гроші і спланував вбивство", - пояснив версію Максакової захисник.

Він наголосив, що версія слідства, описана в обвинувальному акті про російські спецслужби та помсту Тюріна розвалюється і свідчить про те, що слідство було проведено неякісно.

"Доказів немає. Слідство було проведено неякісно, з однією метою - щоб Юрій Луценко вийшов і прозвітував про розкриття злочину", - заявив адвокат.

Він додав, що єдине, що сходиться у версії вбивства - це смерть Вороненкова та причетність кілера Павла Паршова, хоча деталі організації вбивства залишаються невідомими.

Також Добош заявив, що у суді Максакова стверджувала, що незнайома з обвинуваченими Олександром Лосем, який за версією слідства, був співорганізатором злочину, та Ярославом Тарасенком, який був за кермом "Ланоса", в якому приїхав кілер. Його затримали 16 липня 2017 року.

На думку адвоката Генпрокуратура прорахувалася, коли не перевірила версію з Панаїтовим, а генпрокурор Луценко виглядав смішно, коли стверджував про слід російських спецслужб у вбивстві Вороненкова.

На питання, чому Максакова стверджує, що її екс-чоловік Тюрін не причетний до вбивства, Добош відповів, що вона з ним спілкується і має підстави вважати його не причетним до вбивтва Вороненкова.

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