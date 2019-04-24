В ОБСЄ сподіваються, що обрання Зеленського сприятиме зупиненню війни на Донбасі

Генсек ОБСЄ Томас Гремінгер розраховує, що обрання нового президента України дасть імпульс до вирішення конфлікту на сході країни.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Подивимося, чи виникне нова можливість в зв'язку з розвитком ситуації в Україні, обранням нового президента. Я сподіваюся, що це стане імпульсом, який дозволив би реалізувати Мінські домовленості", - сказав Гремінгер.

За його словами, ОБСЄ хоче, щоб на Донбас був направлений спільний миротворчий контингент ООН і ОБСЄ.

"Ми пропонували такий варіант, але на даний момент є дуже різні пропозиції: російські пропозиції, пропозиції України і США", - сказав Гремінгер.

Він підкреслив, що поки не вдасться "зблизити позиції" з цього питання, не буде можливості для прийняття резолюції Радбезу ООН, яка повинна бути базою такої операції.

"На даний момент, позиції надто різняться", - підсумував Гремінгер.

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