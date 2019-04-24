В ОБСЄ сподіваються, що обрання Зеленського сприятиме зупиненню війни на Донбасі

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Середа, 24 квітня 2019, 10:42

Генсек ОБСЄ Томас Гремінгер розраховує, що обрання нового президента України дасть імпульс до вирішення конфлікту на сході країни.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Подивимося, чи виникне нова можливість в зв'язку з розвитком ситуації в Україні, обранням нового президента. Я сподіваюся, що це стане імпульсом, який дозволив би реалізувати Мінські домовленості", - сказав Гремінгер.

За його словами, ОБСЄ хоче, щоб на Донбас був направлений спільний миротворчий контингент ООН і ОБСЄ.

"Ми пропонували такий варіант, але на даний момент є дуже різні пропозиції: російські пропозиції, пропозиції України і США", - сказав Гремінгер.

Він підкреслив, що поки не вдасться "зблизити позиції" з цього питання, не буде можливості для прийняття резолюції Радбезу ООН, яка повинна бути базою такої операції.

"На даний момент, позиції надто різняться", - підсумував Гремінгер.

Нагадаємо: 

  • Росія намагається блокувати навіть обговорення можливості впровадження миротворчої місії ООН на Донбасі.
  • Україна наполягає на миротворцях на усій захопленій території Донбасу, в тому числі – на кордоні з Росією.
  • Також Київ проти того, щоб росіяни входили у миротворчу місію ООН, якщо її спрямують на схід України.
  • Передбачається, що для того, аби зупинити війну на Донбасі, потрібен контингент у 20 тисяч військовослужбовців з країн, які не є членами НАТО, і 4 тисяч поліцейських.
  • У березні президент України Петро Порошенко заявив, що Росія буде вимушена погодитися на введення миротворців ООН на окуповану територію Донбасу.

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Теми: ОБСЄ Донбас Росія війна
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