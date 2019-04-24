В ОБСЄ сподіваються, що обрання Зеленського сприятиме зупиненню війни на Донбасі
Генсек ОБСЄ Томас Гремінгер розраховує, що обрання нового президента України дасть імпульс до вирішення конфлікту на сході країни.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Подивимося, чи виникне нова можливість в зв'язку з розвитком ситуації в Україні, обранням нового президента. Я сподіваюся, що це стане імпульсом, який дозволив би реалізувати Мінські домовленості", - сказав Гремінгер.
За його словами, ОБСЄ хоче, щоб на Донбас був направлений спільний миротворчий контингент ООН і ОБСЄ.
"Ми пропонували такий варіант, але на даний момент є дуже різні пропозиції: російські пропозиції, пропозиції України і США", - сказав Гремінгер.
Він підкреслив, що поки не вдасться "зблизити позиції" з цього питання, не буде можливості для прийняття резолюції Радбезу ООН, яка повинна бути базою такої операції.
"На даний момент, позиції надто різняться", - підсумував Гремінгер.
Нагадаємо:
- Росія намагається блокувати навіть обговорення можливості впровадження миротворчої місії ООН на Донбасі.
- Україна наполягає на миротворцях на усій захопленій території Донбасу, в тому числі – на кордоні з Росією.
- Також Київ проти того, щоб росіяни входили у миротворчу місію ООН, якщо її спрямують на схід України.
- Передбачається, що для того, аби зупинити війну на Донбасі, потрібен контингент у 20 тисяч військовослужбовців з країн, які не є членами НАТО, і 4 тисяч поліцейських.
- У березні президент України Петро Порошенко заявив, що Росія буде вимушена погодитися на введення миротворців ООН на окуповану територію Донбасу.
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