В ОБСЕ надеются, что избрание Зеленського поможет остановить войну на Донбассе

Генсек ОБСЕ Томас Гремингер рассчитывает, что избрание нового президента Украины даст импульс к разрешению конфликта на востоке страны.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Посмотрим, возникнет ли новая возможность в связи с развитием ситуации в Украине, избранием нового президента. Я надеюсь, что это станет импульсом, который позволил бы реализовать Минские договоренности", - сказал Гремингер.

По его словам, ОБСЕ хочет, чтобы на Донбасс был направлен совместный миротворческий контингент ООН и ОБСЕ.

"Мы предлагали такой вариант, но на данный момент есть очень разные предложения: российские предложения, предложения Украины и США", - сказал Гремингер.

Он подчеркнул, что пока не удастся "сблизить позиции" по этому вопросу, не будет возможности для принятия резолюции Совбеза ООН, которая должна быть базой такой операции.

"На данный момент, позиции слишком различаются", - подытожил Гремингер.

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