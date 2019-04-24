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В ОБСЕ надеются, что избрание Зеленського поможет остановить войну на Донбассе

Среда, 24 апреля 2019, 10:42

Генсек ОБСЕ Томас Гремингер рассчитывает, что избрание нового президента Украины даст импульс к разрешению конфликта на востоке страны.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Посмотрим, возникнет ли новая возможность в связи с развитием ситуации в Украине, избранием нового президента. Я надеюсь, что это станет импульсом, который позволил бы реализовать Минские договоренности", - сказал Гремингер.

По его словам, ОБСЕ хочет, чтобы на Донбасс был направлен совместный миротворческий контингент ООН и ОБСЕ.

"Мы предлагали такой вариант, но на данный момент есть очень разные предложения: российские предложения, предложения Украины и США", - сказал Гремингер.

Он подчеркнул, что пока не удастся "сблизить позиции" по этому вопросу, не будет возможности для принятия резолюции Совбеза ООН, которая должна быть базой такой операции.

"На данный момент, позиции слишком различаются", - подытожил Гремингер.

 Напомним: 

  • Россияпытается блокировать даже обсуждение возможности внедрения миротворческой миссии ООН в Донбассе.
  • Украина настаивает на миротворцах на всей захваченной территории, в том числе – у границы с Россией.
  • Киевпротив того, чтобы россияне входили в миротворческую миссию ООН, если ее направят на восток Украины.
  • Россияперехватила инициативу Украины о миротворцах на Донбассе и предложила свой вариант, который предполагает наличие миссии только на линии разведения сторон для охраны миссии ОБСЕ.
  • Предполагается, что для того, чтобы остановить войну на Донбассе, нужен контингент в 20 тысячвоеннослужащих из стран, не являющихся членами НАТО, и 4 тысяч полицейских.
  • В марте президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия будет вынуждена согласиться на введение миротворцев ООН на оккупированную территорию Донбасса.

Темы: ОБСЕДонбассРосcиявойна
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