Луценко: Чекаємо Януковича з нетерпінням, конвоєм і наручниками

Генеральний прокурор Юрій Луценко запевняє, що правоохоронці готові зустріти екс-президента Віктора Януковича в Україні з судовим вироком і обвинуваченням в організації розстрілів євромайданівців у 2014 році.

Про це Луценко повідомляє 24 квітня у своєму Facebook.

"Радію намірам Януковича повернутися в Україну. Тут його чекає не тільки вирок за державну зраду, але й готовий обвинувальний акт за організацію розстрілів Майдану", – пише Луценко.

Він нагадує, що Верховна Рада двічі не проголосувала за продовження права заочного судочинства.

"Тому чекаємо приїзду Януковича з нетерпінням, конвоєм і наручниками", – резюмує він.

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