Луценко: Чекаємо Януковича з нетерпінням, конвоєм і наручниками
Середа, 24 квітня 2019, 12:25
Генеральний прокурор Юрій Луценко запевняє, що правоохоронці готові зустріти екс-президента Віктора Януковича в Україні з судовим вироком і обвинуваченням в організації розстрілів євромайданівців у 2014 році.
Про це Луценко повідомляє 24 квітня у своєму Facebook.
"Радію намірам Януковича повернутися в Україну. Тут його чекає не тільки вирок за державну зраду, але й готовий обвинувальний акт за організацію розстрілів Майдану", – пише Луценко.
Він нагадує, що Верховна Рада двічі не проголосувала за продовження права заочного судочинства.
"Тому чекаємо приїзду Януковича з нетерпінням, конвоєм і наручниками", – резюмує він.
Нагадаємо:
- 25 квітня адвокат Віталій Сердюк заявив, що президент-утікач Віктор Янукович хоче повернутися в Україну після того, як Петро Порошенко піде з президентського посту.
- 24 січня Оболонський районний суд Києва визнав Януковича винуватим у державній зраді та сприянні в плануванні, підготовці, розв'язуванні та веденні агресивної війни – і засудив його до 13 років ув’язнення.
- Вирок не набув чинності, оскільки був оскаржений.
- 21 квітня в Україні пройшов другий тур президентських виборів, у яких переміг Володимир Зеленський.
- Екс-президент Віктор Янукович, який переховується на території Росії, передав свої привітання Володимиру Зеленському в зв'язку з його перемогою у другому турі виборів президента України.
Українська правда