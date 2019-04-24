Луценко: Чекаємо Януковича з нетерпінням, конвоєм і наручниками

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Середа, 24 квітня 2019, 12:25

Генеральний прокурор Юрій Луценко запевняє, що правоохоронці готові зустріти екс-президента Віктора Януковича в Україні з судовим вироком і обвинуваченням в організації розстрілів євромайданівців у 2014 році.

Про це Луценко повідомляє 24 квітня у своєму Facebook.

"Радію намірам Януковича повернутися в Україну. Тут його чекає не тільки вирок за державну зраду, але й готовий обвинувальний акт за організацію розстрілів Майдану", – пише Луценко. 

Він нагадує, що Верховна Рада двічі не проголосувала за продовження права заочного судочинства.

"Тому чекаємо приїзду Януковича з нетерпінням, конвоєм і наручниками", – резюмує він.

Нагадаємо:

  • 25 квітня адвокат Віталій Сердюк заявив, що президент-утікач Віктор Янукович хоче повернутися в Україну після того, як Петро Порошенко піде з президентського посту.
  • 24 січня Оболонський районний суд Києва визнав Януковича винуватим у державній зраді та сприянні в плануванні, підготовці, розв'язуванні та веденні агресивної війни – і засудив його до 13 років ув’язнення.
  • Вирок не набув чинності, оскільки був оскаржений.
  • 21 квітня в Україні пройшов другий тур президентських виборів, у яких переміг Володимир Зеленський.
  • Екс-президент Віктор Янукович, який переховується на території Росії, передав свої привітання Володимиру Зеленському в зв'язку з його перемогою у другому турі виборів президента України.

Українська правда

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Теми: Янукович Генпрокуратура справа про держзраду
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