Луценко: Ждем Януковича с нетерпением, конвоем и наручниками

Генеральный прокурор Юрий Луценко уверяет, что правоохранители готовы встретить экс-президента Виктора Януковича в Украине с судебным приговором и обвинением в организации расстрелов евромайдановцев в 2014 году.

Об этом Луценко сообщает 24 апреля в своем Facebook.

"Рад намерениям Януковича вернуться в Украину. Здесь его ждет не только приговор за государственную измену, но и готовый обвинительный акт по организации расстрелов Майдана", – пишет Луценко.

Он напоминает, что Верховная Рада дважды не проголосовал за продление права заочного судопроизводства.

"Поэтому ждем приезда Януковича с нетерпением, конвоем и наручниками", – резюмирует он.

Напомним: