Луценко: Ждем Януковича с нетерпением, конвоем и наручниками

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Среда, 24 апреля 2019, 12:25

Генеральный прокурор Юрий Луценко уверяет, что правоохранители готовы встретить экс-президента Виктора Януковича в Украине с судебным приговором и обвинением в организации расстрелов евромайдановцев в 2014 году.

Об этом Луценко сообщает 24 апреля в своем Facebook.

"Рад намерениям Януковича вернуться в Украину. Здесь его ждет не только приговор за государственную измену, но и готовый обвинительный акт по организации расстрелов Майдана", – пишет Луценко.

Он напоминает, что Верховная Рада дважды не проголосовал за продление права заочного судопроизводства.

"Поэтому ждем приезда Януковича с нетерпением, конвоем и наручниками", – резюмирует он.

Напомним:

  • 25 апреля адвокат Виталий Сердюк заявил, что беглый президент Виктор Янукович хочет вернуться в Украину после того, как Петр Порошенко уйдет из президентского поста.
  • 24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны – и приговорил его к 13 годам заключения.
  • Приговор еще не вступил в силу, поскольку был обжалован.
  • 21 апреля в Украине прошел второй тур президентских выборов, в которых победил Владимир Зеленский.
  • Беглый экс-президент Виктор Янукович, который скрывается на территории России, передал свои поздравления Владимиру Зеленскому в связи с его победой во втором туре выборов президента Украины.

Украинская правда

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Темы: Янукович Генпрокуратура дело о госизмене
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