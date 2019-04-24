Луценко: Ждем Януковича с нетерпением, конвоем и наручниками
Среда, 24 апреля 2019, 12:25
Генеральный прокурор Юрий Луценко уверяет, что правоохранители готовы встретить экс-президента Виктора Януковича в Украине с судебным приговором и обвинением в организации расстрелов евромайдановцев в 2014 году.
Об этом Луценко сообщает 24 апреля в своем Facebook.
"Рад намерениям Януковича вернуться в Украину. Здесь его ждет не только приговор за государственную измену, но и готовый обвинительный акт по организации расстрелов Майдана", – пишет Луценко.
Он напоминает, что Верховная Рада дважды не проголосовал за продление права заочного судопроизводства.
"Поэтому ждем приезда Януковича с нетерпением, конвоем и наручниками", – резюмирует он.
Напомним:
- 25 апреля адвокат Виталий Сердюк заявил, что беглый президент Виктор Янукович хочет вернуться в Украину после того, как Петр Порошенко уйдет из президентского поста.
- 24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны – и приговорил его к 13 годам заключения.
- Приговор еще не вступил в силу, поскольку был обжалован.
- 21 апреля в Украине прошел второй тур президентских выборов, в которых победил Владимир Зеленский.
- Беглый экс-президент Виктор Янукович, который скрывается на территории России, передал свои поздравления Владимиру Зеленскому в связи с его победой во втором туре выборов президента Украины.
Украинская правда