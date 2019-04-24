Суд відмовився відсторонити Авакова через позов про незнання української

Окружний адміністративний суд міста Києва відмовився задовольняти заяву про забезпечення позову, яка забороняла міністру внутрішніх справ Арсену Авакову виконувати повноваження.

Про це 24 квітня повідомляє прес-служба суду.

"Суд ухвалив рішення – відмовити у задоволенні заяви про забезпечення позову, оскільки суд прийшов до висновку про її необґрунтованість та про відсутність підстав для задоволення, адже вимоги щодо забезпечення позову є передчасними", - зазначили у відомстві.

На думку суду, без розгляду справи по суті неможливо забезпечити позов.

У відомстві зазначили, що суд відкрив провадження у справі за позовом до прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, міністра Авакова "щодо не подання до Верховної Ради подання про звільнення очільника МВС".

Позивач просить суд визнати протиправними дії Авакова, а саме порушення положень ст.7 закону "Про Кабінет міністрів", де йдеться про вимоги до членів уряду.

Суддя-спікер ОАКС Богдан Санін уточнив УП, що в позові йдеться про те, що Аваков не володіє українською мовою.

Також позивач заявив, що міністр суміщав посаду в уряді із бізнесом своєї італійської фірми AvItalia S.R.L.

Це твердження заявника ґрунтувалося на розслідуванні народного депутата Сергія Лещенка.

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