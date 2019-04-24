Суд відмовився відсторонити Авакова через позов про незнання української

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Середа, 24 квітня 2019, 14:48

Окружний адміністративний суд міста Києва відмовився задовольняти заяву про забезпечення позову, яка забороняла міністру внутрішніх справ Арсену Авакову виконувати повноваження.

Про це 24 квітня повідомляє прес-служба суду.

"Суд ухвалив рішення – відмовити у задоволенні заяви про забезпечення позову, оскільки суд прийшов до висновку про її необґрунтованість та про відсутність підстав для задоволення, адже вимоги щодо забезпечення позову є передчасними", - зазначили у відомстві.

На думку суду, без розгляду справи по суті неможливо забезпечити позов.

У відомстві зазначили, що суд відкрив провадження у справі за позовом до прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, міністра Авакова "щодо не подання до Верховної Ради подання про звільнення очільника МВС".

Позивач просить суд визнати протиправними дії Авакова, а саме порушення положень ст.7 закону "Про Кабінет міністрів", де йдеться про вимоги до членів уряду.

Суддя-спікер ОАКС Богдан Санін уточнив УП, що в позові йдеться про те, що Аваков не володіє українською мовою.

Також позивач заявив, що міністр суміщав посаду в уряді із бізнесом своєї італійської фірми AvItalia S.R.L.

Це твердження заявника ґрунтувалося на розслідуванні народного депутата Сергія Лещенка.

Нагадаємо: 

  • Торік міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що добре володіє державною мовою. "Я достатньо володію державною мовою, ні для того, щоб мати провакациї у такому запитанні от вас. Дякую (лексика міністра збережена - ред)" - сказав Аваков.

Українська правда

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Теми: Аваков суд мова МВС
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