Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд отказался отстранить Авакова через иск о незнании украинского

Среда, 24 апреля 2019, 14:48

Окружной административный суд города Киева отказался удовлетворять заявление об обеспечении иска, которое запрещало министру внутренних дел Арсену Авакову выполнять полномочия.

Об этом 24 апреля сообщает пресс-служба суда.

"Суд принял решение - отказать в удовлетворении заявления об обеспечении иска, поскольку суд пришел к выводу о его необоснованности и об отсутствии оснований для удовлетворения, ведь требования по обеспечению иска являются преждевременными", - отметили в ведомстве.

По мнению суда, без рассмотрения дела по существу невозможно обеспечить иск.

В ведомстве отметили, что суд открыл производство по делу по иску к премьер-министру Владимиру Гройсману и министра Авакову "о не представление в Верховную Раду представления об увольнении главы МВД".

Истец просит суд признать противоправными действия Авакова, а именно нарушение положений ст.7 закона "О Кабинете министров", где речь идет о требованиях к членам правительства.

Судья-спикер ОАСК Богдан Санин уточнил УП, что в иске говорится о том, что Аваков не владеет государственным языком.

Также истец заявил, что министр совмещал должность в правительстве с бизнесом своей итальянской фирмы AvItalia S.R.L.

Это утверждение заявителя основывалось на расследовании народного депутата Сергея Лещенко.

Напомним:

  • В прошлом году министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что хорошо владеет государственным языком. "Я достатньо володію державною мовою, ні для того, щоб мати провакациї у такому запитанні от вас. Дякую (лексика міністра збережена - ред)", - ответил Аваков.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: АваковсудязыкМВД
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Все новости...
Аваков
Оккупанты заявили, что "национализировали" квартиру Зеленской и магазины Яценюка в Крыму
В РФ хотят продлить интервалы ремонта западных самолетов
СБУ и ГБР пришли с обысками к Авакову
Последние новости
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
21:17
Правительство продлило отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников до 2025 года
Все новости...
Реклама: