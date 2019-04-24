Суд отказался отстранить Авакова через иск о незнании украинского

Окружной административный суд города Киева отказался удовлетворять заявление об обеспечении иска, которое запрещало министру внутренних дел Арсену Авакову выполнять полномочия.

Об этом 24 апреля сообщает пресс-служба суда.

"Суд принял решение - отказать в удовлетворении заявления об обеспечении иска, поскольку суд пришел к выводу о его необоснованности и об отсутствии оснований для удовлетворения, ведь требования по обеспечению иска являются преждевременными", - отметили в ведомстве.

По мнению суда, без рассмотрения дела по существу невозможно обеспечить иск.

В ведомстве отметили, что суд открыл производство по делу по иску к премьер-министру Владимиру Гройсману и министра Авакову "о не представление в Верховную Раду представления об увольнении главы МВД".

Истец просит суд признать противоправными действия Авакова, а именно нарушение положений ст.7 закона "О Кабинете министров", где речь идет о требованиях к членам правительства.

Судья-спикер ОАСК Богдан Санин уточнил УП, что в иске говорится о том, что Аваков не владеет государственным языком.

Также истец заявил, что министр совмещал должность в правительстве с бизнесом своей итальянской фирмы AvItalia S.R.L.

Это утверждение заявителя основывалось на расследовании народного депутата Сергея Лещенко.

Напомним: