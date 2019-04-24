Турчинов: Путін створює привід застосувати армію проти України
Спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей є свідомою ескалацією агресії проти України й тиском на її керівництво.
Про це заявив секретар Ради національної безпеки й оборони України Олександр Турчинов, коментуючи указ президента РФ Володимира Путіна.
За словами Турчинова, видачею російських паспортів мешканцям окупованих територій Донбасу "Путін створює правові умови для офіційного застосування збройних сил РФ проти України".
"Це пов‘язано з тим, що російське законодавство дозволяє використовувати Збройні сили для захисту громадян РФ поза межами російської території", – заявив секретар РНБО.
"Відповідь на це може бути тільки одна – зміцнення нашого оборонного потенціалу та відповідна міжнародна реакція на злочинні дії Кремля з посиленням санкційного тиску на країну агресора", – наголосив секретар РНБО.
Нагадаємо:
- 21 квітня українці обрали собі нового президента, а 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів українського сходу.
- Згідно з указом, розгляд заяв про прийняття до громадянства РФ жителів окупованого Донбасу здійснюється в термін до 3 місяців із дня подачі заяви та необхідного переліку документів.
- Міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав це "паспортним" етапом окупації Донбасу і закликав мешканців окупованих територій не вступати у громадянство РФ.
- Влітку 2017 року в Росії скасували обмеження на час перебування для жителів контрольованих бойовиками територій України.
- За твердженням Міністерства внутрішніх справ РФ, у 2018 році в Росії надали громадянство 83 081 громадянину України, тоді як у 2017 році – 85 119 українців.
- Уже 5 років частина Донбасу (території Донецького вугільного басейну) перебуває під контролем проросійських бойовиків "ДНР" та "ЛНР", які захопили владу з російською зброєю та за участю російських військових.
- В ОРДЛО ходить російський рубль.Кордон з Росією Україна там не контролює.
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