Турчинов: Путін створює привід застосувати армію проти України

Спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей є свідомою ескалацією агресії проти України й тиском на її керівництво.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки й оборони України Олександр Турчинов, коментуючи указ президента РФ Володимира Путіна.

За словами Турчинова, видачею російських паспортів мешканцям окупованих територій Донбасу "Путін створює правові умови для офіційного застосування збройних сил РФ проти України".

"Це пов‘язано з тим, що російське законодавство дозволяє використовувати Збройні сили для захисту громадян РФ поза межами російської території", – заявив секретар РНБО.

"Відповідь на це може бути тільки одна – зміцнення нашого оборонного потенціалу та відповідна міжнародна реакція на злочинні дії Кремля з посиленням санкційного тиску на країну агресора", – наголосив секретар РНБО.

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