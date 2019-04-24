Турчинов: Путин создает повод применить армию против Украины

Упрощенный порядок получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей является сознательной эскалацией агрессии против Украины и давлением на ее руководство.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, комментируя указ президента РФ Владимира Путина.

По словам Турчинова, выдачей российских паспортов жителям оккупированных территорий Донбасса "Путин создает правовые условия для официального применения вооруженных сил РФ против Украины".

"Это связано с тем, что российское законодательство позволяет использовать Вооруженные силы для защиты граждан РФ за пределами российской территории", – заявил секретарь СНБО.

"Ответ на это может быть только один – укрепление нашего оборонного потенциала и соответствующая международная реакция на преступные действия Кремля с усилением санкционного давления на страну агрессора", – подчеркнул секретарь СНБО.

Напомним: