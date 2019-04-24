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Турчинов: Путин создает повод применить армию против Украины

Среда, 24 апреля 2019, 17:24
Турчинов: Путин создает повод применить армию против Украины

Упрощенный порядок получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей является сознательной эскалацией агрессии против Украины и давлением на ее руководство.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, комментируя указ президента РФ Владимира Путина.

По словам Турчинова, выдачей российских паспортов жителям оккупированных территорий Донбасса "Путин создает правовые условия для официального применения вооруженных сил РФ против Украины".

"Это связано с тем, что российское законодательство позволяет использовать Вооруженные силы для защиты граждан РФ за пределами российской территории", – заявил секретарь СНБО.

"Ответ на это может быть только один – укрепление нашего оборонного потенциала и соответствующая международная реакция на преступные действия Кремля с усилением санкционного давления на страну агрессора", – подчеркнул секретарь СНБО.

Напомним:

  • 21 апреля украинцы избрали себе нового президента, а 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов украинского востока.
  • Согласно указу, рассмотрение заявлений о принятии в гражданство РФ жителей оккупированного Донбасса осуществляется в срок до 3 месяцев со дня подачи заявления и необходимого перечня документов.
  • Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал это "паспортным" этапом оккупации Донбасса и призвал жителей оккупированных территорий не вступать в гражданство РФ.
  • Летом 2017 года в России отменили ограничение на время пребывания для жителей контролируемых боевиками территории Украины.
  • По утверждению Министерства внутренних дел РФ, в 2018 году в России предоставили гражданство 83 081 гражданину Украины, тогда как в 2017 году - 85 119 украинцам.
  • Уже 5 лет часть Донбасса (территории Донецкого угольного бассейна) находится под контролем пророссийских боевиков "ДНР" и "ЛНР", которые захватили власть с российским оружием и при участии российских военных.
  • В ОРДЛО ходит российский рубль. Границу с Россией Украина там не контролирует.

Алена Рощенко, УП

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Темы: РосcияПутиноккупацияДонбассТурчинов
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